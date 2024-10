La ’nduja di Luigi Caccamo conquista la giuria al Campionato italiano dei salumi di qualità

L’imprenditore di Spilinga: «Questo premio è il risultato del nostro impegno costante per mantenere viva la tradizione grazie ad un’attenta e continua attività di ricerca a e sviluppo»

C’è anche Luigi Caccamo, titolare dell’azienda L’Artigiano della ’Nduja S.r.l., tra i vincitori del rinomato Campionato dei salumi di qualità 2024 a Sasso Marconi. La competizione promossa dall’Associazione Accademia delle 5T celebra ogni anno l’eccellenza delle produzioni artigianali italiane, tra queste ha riscosso un grande successo la ’nduja presentata in gara da Luigi Caccamo, un’autentica delizia che ha saputo conquistare il palato dei giurati, grazie a un perfetto equilibrio di sapori e alla genuinità che la contraddistingue. L’insaccato fuori dagli schemi, frutto di una ricetta tramandata da generazioni, è caratterizzato dall’esclusivo utilizzo di materie prime di alta qualità e da una stagionatura naturale che ne esalta il sapore e le qualità organolettiche.

«Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato Luigi Caccamo – Questo premio è il risultato del nostro impegno costante per mantenere viva la tradizione della ‘Nduja Spilingese, grazie ad un’attenta e continua attività di ricerca e sviluppo. Siamo pronti a guardare al futuro con entusiasmo, il nostro obiettivo è continuare a migliorare ed offrire l’autentica ‘Nduja di Spilinga, una creazione più che un prodotto, uno scrigno di sapori sintesi della nostra storia, che risponda anche alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità e alla genuinità».

Luigi Caccamo, CEO de L’Artigiano della ‘Nduja S.r.l.

La vittoria al Campionato dei salumi di qualità 2024 non fa che certificare ulteriormente il ruolo di primo piano de L’Artigiano della ‘Nduja nel settore, non solo a livello nazionale ma anche internazionale grazie al connubio tra tradizione e innovazione, l’azienda continua a distinguersi per il suo impegno verso un’alimentazione di qualità, sostenibile e rispettosa delle antiche tradizioni locali.