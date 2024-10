Openjobmetis sbarca a Vibo Valentia, il colosso delle agenzie per il lavoro (750 milioni di fatturato) inaugura una sede in città

Quotata in borsa, 160 filiali in Italia e 9mila aziende partner: «Chi è in cerca di occupazione può rivolgersi a noi. Facciamo incontrare domanda e offerta ma solo nel solco dei contratti collettivi nazionali»

Un aiuto al mondo del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e attraverso percorsi di formazione che facciano crescere competenze e specializzazioni da mettere poi al servizio del territorio. Il tutto in una provincia con il tasso di occupazione fra i più bassi d’Italia. È la missione di Openjobmetis, agenzia per il lavoro che in questa settimana sbarca a Vibo Valentia.

Nata nel 2001, da oltre vent’anni la società si occupa di somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale. Si definisce «un ponte di collegamento tra le imprese in cerca di personale e le risorse in cerca di occupazione». Un po’ di numeri: fornisce lavoratori a oltre 9mila aziende ed è presente su tutto il territorio nazionale con circa 160 filiali. Quotata in Borsa, risulta essere fra i primi operatori del settore con un fatturato a fine 2023 di 748,8 milioni di euro.

Un vero colosso insomma, che dal prossimo 24 ottobre sarà presente con una filiale anche a Vibo Valentia, su viale Kennedy.

«Ci piace sottolineare il valore sociale di quello che facciamo», spiega Domenico Totino, responsabile d’area Calabria di Openjobmetis. «Il nostro primo desiderio è quello di diventare un punto di riferimento per i lavoratori e per chi si vuole mettere in gioco, offrendo loro opportunità di lavoro ma anche formative». La società è già presente in Calabria con altre tre filiali, a Catanzaro, Rende e Reggio Calabria. Quest’ultima aperta appena nel 2023.

«Anche nel Vibonese – dice ancora Totino – seguiamo già delle aziende. Ora potranno rivolgersi a noi anche i privati: chi cerca lavoro, si può iscrivere gratuitamente alla nostra agenzia e noi lo indirizzeremo verso le opportunità di lavoro offerte dalle aziende nostre clienti, avendo sempre come faro i Ccnl di riferimento e i diritti e doveri dei lavoratori». «In questo territorio ad esempio – aggiunge – c’è un indotto agroalimentare e metalmeccanico di primaria importanza. Il lavoro c’è, ma spesso mancano le competenze. Quando ad esempio cerchiamo un saldatore, un ruspista o un autista di mezzi pesanti, spesso non lo troviamo. Per questo, diamo grande importanza alla formazione, così che il lavoratore possa acquisire le competenze che gli permettano poi a collocarsi al meglio nel mondo del lavoro».

L’arrivo di quello che si definisce «il più grande player del settore in Calabria» però non basta, secondo Totino: «Anche il territorio deve rispondere, con la voglia di crescere e di mettersi in gioco».

Il 24 ottobre all’inaugurazione sono attesi, oltre a Domenico Tonino: Enzo Romeo (sindaco di Vibo Valentia), Rocco Colacchio (presidente Confindustria Vibo Valentia), Anselmo Pungitore (direttore di Confindustria Vibo Valentia), Umberto Barreca (presidente del Gruppo Giovani di Unindustria Calabria), Natale Santacroce (presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Vibo Valentia).