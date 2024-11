La scuola incontra il mondo del lavoro, oltre 200 studenti in visita nelle piccole e medie imprese vibonesi

La quindicesima edizione del Pmi Day è l’occasione per riflettere su quanto sia fondamentale costruire il futuro, puntando sulla consapevolezza, sull’innovazione e sulla capacità di saper affrontare le sfide del mondo del lavoro. Organizzata da piccola industria Confindustria, in collaborazione con il Sistema delle Associazioni, questa edizione si è concentrata su un tema che riguarda ogni singola impresa, ogni giovane e ogni territorio: la costruzione di un futuro più sostenibile, innovativo e ricco di opportunità. Oltre 1250 imprese e circa 50mila partecipanti, tra cui 700 scuole superiori e medie, sono coinvolti in questo appuntamento nazionale che si rinnova ogni anno, con il desiderio di mettere in comunicazione il mondo della scuola e dell’impresa, rafforzando quel dialogo che è alla base della crescita economica, sociale e culturale del nostro Paese.

L’evento a Vibo

Per questa edizione del Pmi Day, circa 200 studenti provenienti da scuole come l’Iti di Vibo Valentia, l’Ite Galilei di Vibo Valentia, l’Ipsia di Vibo Valentia e il Liceo Statale Capialbi di Vibo Valentia hanno visitato alcune delle realtà aziendali più all’avanguardia della zona, tra cui Baker Hughes Nuovo Pignone, Callipo Conserve alimentari, Dolciaria Monardo, scoprendo come l’innovazione, la sostenibilità e la qualità siano gli ingredienti fondamentali del successo imprenditoriale. Ogni visita è stata un’occasione per i giovani di vedere concretamente come le aziende applicano le nuove tecnologie, le pratiche ecologiche e i processi produttivi all’avanguardia, vedere da vicino come le imprese italiane, attraverso l’uso di nuove tecnologie, creano innovazione, promuovono la sostenibilità e affrontano le sfide globali.

Alfonso Maiolo, presidente del Comitato piccola industria Vibo ha sottolineato: «Anche quest’anno, il Pmi Day è un’opportunità straordinaria per le nostre imprese di incontrare i giovani, di confrontarsi con loro e di creare insieme nuovi percorsi di crescita. Con il Pmi Day 2024, vogliamo trasmettere un messaggio chiaro: il futuro si costruisce insieme. Ogni giovane è una risorsa fondamentale per la crescita del nostro Paese e per il progresso delle nostre aziende. È attraverso la condivisione di esperienze, competenze e valori che possiamo costruire una società e un’economia più forti, più inclusive e più sostenibili. Le piccole e medie imprese sono pronte a raccogliere questa sfida, e i giovani sono pronti ad affrontarla al nostro fianco».

Giovanni Baroni, presidente di Piccola industria Confindustria ha poi rimarcato: «Il Pmi Day è il luogo dove costruire il futuro. Dove imprenditori e giovani si confrontano, si ascoltano e costruiscono insieme le basi per un domani migliore. Le pmi italiane sono un pilastro fondamentale per la nostra economia, e attraverso il dialogo con le scuole, possiamo costruire relazioni positive che porteranno a nuove opportunità di crescita per tutti. Dobbiamo colmare il gap digitale e potenziare la formazione tecnica. L’iniziativa è un’occasione unica per rendere i ragazzi protagonisti del futuro della nostra industria».