Inaugurata a Vibo una filiale di Openjobmetis, big delle agenzie per il lavoro: «Opportunità per le aziende e per chi cerca occupazione» – VIDEO

Creare un ponte di collegamento tra le imprese in cerca di personale e le risorse in cerca di occupazione: è la missione di Openjobmetis, agenzia per il lavoro con oltre vent’anni d’esperienza su tutto il territorio nazionale e che ha aperto la sua quarta filiale in Calabria, a Vibo Valentia, dopo quelle di Catanzaro, Rende e Reggio Calabria.

«Siamo in Calabria da 23 anni e di questo non possiamo che esserne orgogliosi – commenta Domenico Totino, responsabile d’area Calabria di Openjobsmetis -. Aprire questa nuova filiale a Vibo Valentia è anche un modo per dire un sentito grazie agli imprenditori e ai lavoratori che da tanto tempo ci seguono con grande fiducia».

Quotata in Borsa, con 750 milioni di euro di fatturato a fine 2023, Openjobmetis risulta fra i primi operatori del settore, capace di fornire lavoratori a più di 9mila aziende oltre che implementarne di nuove grazie a percorsi di formazione.

«L’investimento che facciamo su questa provincia è volto a dare opportunità di lavoro ai tanti giovani vibonesi, alle mamme che hanno già esperienza nel mondo del lavoro, alle maestranze, a ragazzi e ragazze che hanno già determinate competenze ma anche a fornire competenze nuove – spiega Totino. Creando poi un collegamento con le aziende che cercano queste competenze. Tutto ciò, è bene ribadirlo, in modo totalmente gratuito».

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza, tra gli altri, del direttore di Confindustria Vibo Valentia Anselmo Pungitore e Alfonso Maiolo, presidente sezione Piccola Industria; di diversi imprenditori del Vibonese e della Tonno Callipo Volley femminile con il suo presidente Pippo Callipo.