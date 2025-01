Giovani imprenditori di Confindustria Vibo rinnova il Consiglio direttivo ed elegge presidente Gaetano Portaro

Gaetano Portaro, nuovo presidente Giovani imprenditori

Gaetano Portaro è stato eletto presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Vibo Valentia per il quadriennio 2025-2029. A darne notizia, attraverso un comunicato stampa, è la stessa confederazione vibonese. «Motivazione, entusiasmo e passione come motore per un lavoro di squadra che punti all’eccellenza, alla creatività e alla cooperazione. Con queste premesse, il neo eletto presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Vibo Valentia, Gaetano Portaro, ha riassunto il proprio impegno all’Assemblea dei soci al termine delle procedure di rinnovo che hanno portato anche alla nomina del Consiglio direttivo che lo affiancherà nel mandato per il quadriennio 2025-2029».

Insieme al presidente, completano la squadra il past president Natale Santacroce, il vice presidente Filippo Maria Callipo e i consiglieri Antonio Brizzi, Fabrizio Gentile, Rocco Mangione, Antonio Monardo e Bruno Tassone. «Il futuro delle nostre imprese – ha fatto sapere il neo presidente Portaro – si costruisce giorno dopo giorno, con impegno e dedizione, partendo dalle solide basi del passato e guardando con determinazione alle sfide del domani. Essere consapevoli del contesto in cui operiamo e della sua continua evoluzione ci impone di aggiornare costantemente le nostre competenze e il nostro approccio, coniugando pragmatismo e innovazione».

Imprenditore fortemente radicato nel territorio, Portaro «incarna la volontà di una nuova generazione di imprenditori pronti a valorizzare le proprie competenze e a rafforzare il tessuto produttivo locale con idee innovative e spirito di collaborazione. Il suo programma di presidenza – ha fatto sapere ancora Confindustria Vibo – si articola in punti chiave, tra cui il potenziamento del marketing e della presenza digitale dell’associazione, il rafforzamento della formazione e delle visite aziendali per promuovere il Made in Italy, la valorizzazione dell’economia del mare e l’adozione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, per supportare la crescita delle imprese».

«Sarà fondamentale favorire il dialogo tra i giovani imprenditori e le realtà più consolidate, creando occasioni di confronto e crescita. Il nostro obiettivo è costruire una classe dirigente consapevole e preparata, capace di rappresentare con autorevolezza il mondo imprenditoriale all’interno delle istituzioni e della società. Il nostro Comitato sarà un punto di riferimento per le nuove energie dell’impresa vibonese, un luogo di incontro in cui condividere progetti e visioni, sempre con un forte senso di responsabilità e un impegno concreto per il territorio», ha poi ha concluso Portaro.

Tra gli obiettivi principali del suo mandato, Portaro punta anche a «rafforzare i rapporti con le altre territoriali di Confindustria, promuovendo sinergie e collaborazioni che possano valorizzare il tessuto produttivo locale. Inoltre – prosegue la nota -, un’attenzione particolare sarà riservata alla promozione dell’economia del mare, una risorsa strategica per il territorio vibonese, e all’applicazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza delle imprese. Con questo nuovo incarico, il gruppo dei Giovani imprenditori di Confindustria Vibo Valentia si prepara ad affrontare le sfide del futuro con determinazione, puntando sulla sinergia tra tradizione e innovazione per favorire la crescita economica e sociale della provincia».

Portaro ha infine voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo percorso, con una menzione particolare a Natale Santacroce, il cui impegno ha rappresentato un modello di ispirazione per tutto il gruppo. «Insieme possiamo costruire un futuro migliore per le giovani generazioni imprenditoriali della nostra regione, valorizzando il nostro patrimonio e affrontando le sfide con determinazione e creatività», ha concluso il Presidente Portaro.