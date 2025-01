Sanita Vibo, i sindacati serrano le file e si preparano a un nuovo assalto: «I commissari ci incontrino, i precari vanno stabilizzati»

Nella giornata di ieri, 7 gennaio, le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up, Nursind e Fials hanno tenuto un incontro sulla scottante e urgente problematica del mancato rinnovo dei contratti di lavoro di molti infermieri e oss “Precari Covid”. Le sigle sindacali, congiuntamente, a conferma di una solida unità sindacale, hanno inoltrato una richiesta di incontro urgente alla Commissione straordinaria dell’Asp di Vibo Valentia.

Gli argomenti posti all’ordine del giorno e quindi all’attenzione dei vertici aziendali sono i seguenti: Resoconto attività “Gruppo di lavoro esubero personale”; piano del fabbisogno; reintegro in servizio lavoratori precari e proroga contratti scaduti il 31.12.2024; stabilizzazione Precari Covid; chiarimenti circa i criteri adottati per il rinnovo dei contratti a tempo determinato scaduti il 31.12.2024.

«Quanto accaduto lo scorso 30 dicembre e nei giorni a seguire – si legge in una nota -, ha determinato un grave allarme sociale che sin da subito ci ha visti al fianco dei lavoratori per dimostrare loro la nostra vicinanza e solidarietà. Ma il nostro impegno è stato rivolto soprattutto verso una costante e quotidiana attività di interlocuzione con tutti i canali istituzionali per giungere al più presto alla soluzione di una questione così delicata sia dal punto di vista della salute pubblica che da quello sociale a causa della perdita di molti posti di lavoro».

«Nonostante le difficoltà – proseguono i sindacati -, il nostro incessante sforzo ha portato a risultati concreti. Finora, siamo riusciti ad ottenere un rinnovo parziale dei contratti di lavoro, che non era affatto previsto in origine. Questo rinnovo, concesso a circa la metà dei lavoratori per soli due mesi, rappresenta un primo passo, ma non ci fermeremo qui».

«L’obiettivo che le organizzazioni sindacali vogliono e devono raggiungere a tutti i costi è la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari in possesso dei requisiti che hanno ampiamente maturato nel corso degli anni. Continueremo a batterci senza sosta fino a quando il risultato non sarà raggiunto in pieno».