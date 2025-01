Federazione italiana trasporti Cisl, eletto il nuovo direttivo del settore marittimo in vista del prossimo congresso

Le azioni sindacali da intraprendere per il futuro al centro della riunione conclusasi con l'elezione della responsabile Debora Tomas: «Un segno di continuità e rinnovamento per il dipartimento»

Il direttivo dei lavoratori marittimi associati alla FIT-CISL Calabria si è riunito ieri sera per fare il punto sulla situazione del settore e eleggere il nuovo direttivo in vista del prossimo XIII Congresso della Federazione. L’assemblea ampiamente partecipata e costruttiva, ha visto la presenza del segretario generale della FIT-CISL Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta, che ha concluso i lavori, e di Rocco Procopio, segretario del presidio di Vibo Valentia, che ha aperto i lavori, introducendo un dibattito ricco di spunti e contenuti.

Nel corso della riunione sono stati trattati i temi principali che riguardano il mondo marittimo, con un’analisi approfondita della situazione attuale e una discussione sulle azioni sindacali da intraprendere per il futuro del settore. Si è fatto il punto sulle trattative in corso, senza tralasciare gli aspetti fondamentali relativi alla sicurezza e alla formazione. L’assemblea ha inoltre fornito importanti proposte per il futuro del settore marittimo, necessarie per affrontare le sfide future e per coinvolgere attivamente tutti i lavoratori, al fine di costruire un settore più equo, sicuro e sostenibile.

Alla conclusione della riunione, il nuovo direttivo ha eletto la responsabile Debora Tomas. «Il suo incarico – fa sapere FIT-CISL Calabria – rappresenta un segno di continuità e rinnovamento per il dipartimento marittimo, e siamo certi che con il suo impegno e la sua determinazione saprà affrontare le sfide future, rappresentando con coraggio e competenza le istanze dei lavoratori marittimi».