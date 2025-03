Investimenti e sviluppo di nuove aree nel Porto di Vibo Marina, Romeo incontra i vertici dell’Autorità di sistema

Il futuro del porto di Vibo Marina al centro dell’agenda dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia. Proprio nei giorni scorsi, il sindaco Enzo Romeo, accompagnato dal consigliere delegato al Porto, Silvio Pisani, e dal dirigente Andrea Nocita, ha incontrato a Catanzaro i vertici dell’Autorità di sistema portuale. Oggetto del confronto, si legge in una nota diffusa sulla pagina social del Comune, gli investimenti da predisporre all’interno del Documento di programmazione strategica di Sistema.

Lo sviluppo del porto di Vibo Marina

Una veduta del porto di Vibo Marina

«L’amministrazione Romeo – si legge nel comunicato – ha ribadito le necessità del Comune di Vibo Valentia per la crescita di un settore nevralgico come quello portuale, sottolineando ancora una volta l’importanza dello scalo vibonese e gli interventi da attuare in termini di sicurezza e sviluppo».

Al contempo, «l’Autorità di Sistema portuale – alla quale va il ringraziamento dell’ente – ha mostrato grande apertura al dialogo, confermando, tra gli investimenti previsti, anche lo sviluppo di nuove aree, il prolungamento del molo foraneo di circa 400 metri e il banchinamento lungo tutto il perimetro portuale ove non presente».