Coronavirus e mancate precauzioni, lavoratori Dusty in agitazione

Lo Slai-Cobas aveva sollecitato l’adozione di misure precauzionali da parte dell’azienda a tutela degli addetti alla raccolta dei rifiuti

Stato di agitazione, a partire da oggi, proclamato dallo Slai-Cobas per conto dei lavoratori addetti alla raccolta rifiuti a Vibo Valentia. La decisione, comunicata alla ditta Dusty, alla Prefettura e all’Asp di Vibo Valentia, «è determinata dal mancato riscontro aziendale alla nota sindacale dello scorso 28 febbraio 2020 con la quale si chiedeva il suo immediato intervento per tutelare la salute dei lavoratori».



A spiegare i dettagli è il coordinatore provinciale del sindacato Nazzareno Piperno. «Con la nota in questione – ricorda – si sollecitava l’adozione di misure precauzionali che andavano dai necessari interventi volti a garantire l’agibilità sanitaria dei servizi igienici alla fornitura di detergenti e disinfettanti, particolarmente necessari vista la tipologia di attività svolta dai nostri assistiti e vista l’emergenza sanitaria che tutto il Paese sta attraversando, per arrivare al lavaggio degli automezzi aziendali che espongono a seri rischi la salute dei lavoratori che li conducono e che vi viaggiano, oltre che della collettività, e che, non di rado, vengono parcheggiati presso il deposito aziendale con tutto il carico di rifiuti raccolti nel corso della giornata lavorativa».



Quindi, «nonostante la nostra richiesta e l’evidente urgenza ad intervenire mettendo in opera nient’altro che gli accorgimenti che la normativa prevede e rispetto ai quali tale società è certamente inadempiente, tale azienda non ha fornito alcun riscontro. Del tutto inevitabile risulta, pertanto – prosegue Piperno -, la proclamazione dell’odierno stato di agitazione». Lo Slai chiede inoltre l’intervento delle Autorità sanitarie competenti «al fine di sollecitare la vigilanza ed il monitoraggio sulle condizioni igienico-sanitarie di svolgimento del lavoro e sul rispetto delle normative in materia da parte della Dusty srl».