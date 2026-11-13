Tra terreni impervi e alberi secolari, a Limbadi resiste una varietà autoctona recuperata dall’abbandono e oggi valorizzata come presidio Slow Food. Una sfida che la famiglia Muzzupappa affronta puntando sulla qualità e sulle produzioni di nicchia

Piante secolari aggrappate a pendii scoscesi, raccolte complesse che richiedono ancora lavoro manuale e una profonda conoscenza del territorio. È questa l’essenza dell’olivicoltura eroica che caratterizza alcuni degli angoli più autentici della Calabria e che, nel Vibonese, trova una delle sue espressioni più significative nella coltivazione del Ciciarello, antica cultivar autoctona oggi riconosciuta nel Presidio Slow Food degli Olivi secolari.

A Limbadi, negli uliveti dell’azienda agricola Mafrica, le moderne tecniche di meccanizzazione incontrano i limiti imposti dalla conformazione del terreno e la scelta di conservare e valorizzare gli ulivi storici è diventata una vera e propria missione. Un percorso che nasce dal recupero di un appezzamento caratterizzato da forti dislivelli e da alberi un tempo trascurati, ma che diventa custode di un patrimonio genetico e culturale di inestimabile valore.

«Questo è uno dei nostri appezzamenti più particolari. C’è un dislivello molto importante e proprio qui possiamo dire di praticare un’olivicoltura eroica, perché si tratta di piante difficili da coltivare e che richiedono una raccolta complicata», spiega Pantaleone Muzzupappa, che insieme al fratello Giovanni guida la storica azienda.

«La soluzione più semplice sarebbe stata abbattere tutto, spianare il terreno e realizzare un impianto moderno - prosegue -. Ma eliminare alberi secolari che portano con sé due o trecento anni di storia, e una varietà che rischiava di scomparire, ci sembrava un vero peccato».

Una scelta controcorrente che ha consentito di salvaguardare il Ciciarello, varietà profondamente radicata in quest’areale e capace di produrre oli extravergine dalle caratteristiche distintive. Il progetto ha attirato l’attenzione di Slow Food, culminando nell’ingresso nel Presidio nazionale dedicato agli olivi secolari, l’unico tra le varietà olivicole della provincia di Vibo Valentia.

«Sono venuti a conoscere la nostra realtà, hanno visto il lavoro svolto e siamo entrati nel progetto Slow Food dedicato a queste varietà tipiche che si stavano progressivamente perdendo». Il risultato, è evidente, va oltre il semplice recupero agricolo: significa dare nuova vita a terreni che, in molti casi, sarebbero destinati all’abbandono. Un fenomeno che interessa ampie aree interne del Mezzogiorno e che rischia di impoverire non solo il paesaggio, ma anche la biodiversità agraria costruita nei secoli.

«O si ha una passione profonda per queste piante e per questo lavoro - spiega Muzzupappa -, oppure terreni di questo tipo finiscono inevitabilmente per essere abbandonati. È una situazione che purtroppo riguarda molte zone del nostro territorio e dell’Italia in generale». L’azienda ha avviato anche un’azione di rilancio del Tombarello, altra cultivar tradizionale del territorio che rischiava di scomparire.

«Abbiamo messo a dimora quasi duemila alberi di questa varietà. Crediamo che il futuro stia proprio nella valorizzazione delle nostre specificità» aggiunge l’imprenditore.

Una strategia che punta sulla differenziazione e sulla qualità in un mercato sempre più competitivo. Se da una parte i grandi volumi produttivi continuano a dettare le regole della distribuzione globale, dall’altra le piccole produzioni identitarie possono ritagliarsi spazi importanti facendo leva sull’unicità del prodotto. Per competere in un mercato che offre prodotti provenienti da ogni parte del mondo, la strada individuata è quella delle produzioni di nicchia e della filiera corta.

Muzzupappa ha le idee chiare su questo: «Si vince puntando sulle nicchie produttive e costruendo una filiera completa, dalla coltivazione delle olive fino alla trasformazione nel frantoio e alla vendita diretta al consumatore finale - dice -. È questo il valore aggiunto che ci permette di distinguerci».

Una strategia che quest’anno potrà contare su una produzione caratterizzata da una qualità altissima. «Siamo molto soddisfatti della qualità delle olive e dell’olio che stiamo ottenendo. Il caldo ha contenuto lo sviluppo della mosca e le olive sono perfette, ci stanno regalando oli straordinari. L’unico aspetto meno favorevole riguarda le rese, che quest’anno sono particolarmente basse» conclude Muzzupappa.