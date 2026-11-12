Tra le campagne della provincia di Vibo Valentia, l’autunno scorre al ritmo della raccolta delle olive. Da oltre un mese, mezzi e operai sono impegnati quotidianamente negli uliveti che si estendono dalla costa all’entroterra, come in un formicaio instancabile che, dalle reti ai frantoi, ripercorre un cammino antico, profondamente legato alla tradizione e alla cultura contadina. Ma che, al tempo stesso, muove un’economia dai numeri non indifferenti.

Nell’azienda agricola Mafrica, tra gli uliveti, l’oleificio e la fattoria che sorgono a Limbadi, gli alberi quest’anno si presentano particolarmente carichi di drupe. Tra gli oltre 10mila ulivi coltivati dai fratelli Giovanni e Pantaleone Muzzupappa, eredi di una famiglia da generazioni custode delle varietà autoctone del territorio, il bilancio dell’annata è dunque decisamente positivo.

Noi adesso restiamo sui temi dell’economia parlando però del settore olivicolo, che si trova a dover fronteggiare diversi problemi, dall’aumento dei costi delle materie prime a una concorrenza straniera sempre più agguerrita.

«Abbiamo avuto una stagione straordinaria dal punto di vista della quantità, che non registravamo ormai da diversi anni. La produzione è notevole e, anche se le rese in frantoio sono minori rispetto al solito, la qualità dell’olio è molto elevata», spiega Giovanni Muzzupappa.

Alle attività agricole si uniscono quelle ricettive, dall’agriturismo immerso tra gli ulivi che ospita spesso anche giornate didattiche, ad un nuovo spazio in costruzione che sarà dedicato al museo d’impresa e allo spaccio aziendale. Sul piano produttivo, l’azienda punta da sempre sulla valorizzazione dell’Ottobratica, una delle varietà simbolo della Calabria, di quella centrale e meridionale in particolare.

«Si tratta di una cultivar selezionata da secoli, che noi continuiamo a valorizzare anche attraverso nuovi impianti. È una varietà tipica di questo areale, una delle oltre 500 cultivar presenti in Italia, destinata prevalentemente alla produzione di olio extravergine di oliva», racconta Muzzupappa.

Se dal punto di vista produttivo la stagione sorride ai produttori, il quadro economico del comparto continua però a presentare non poche criticità. L’olivicoltura, come gran parte dell’agroalimentare, deve infatti confrontarsi con l’aumento dei costi di produzione e con quotazioni di mercato che spesso non riescono a remunerare adeguatamente il lavoro delle aziende.

Per Muzzupappa, una delle strade per garantire sostenibilità economica passa inevitabilmente dalla vendita diretta e dall’accorciamento della filiera.

«Siamo una piccola nicchia produttiva e subiamo i prezzi che vengono dettati soprattutto dalle grandi quantità prodotte in Spagna. Se dovessimo vendere esclusivamente all’ingrosso, non riusciremmo a restare sul mercato. Per questo, negli anni, abbiamo scelto di rivolgerci direttamente al consumatore finale. È una formula complessa, ma ci consente di continuare a coltivare, innovare e preservare le nostre tradizioni».

Una scelta che permette anche di proseguire il percorso intrapreso nell’agricoltura biologica e nella tutela di un patrimonio agricolo costituito da alberi spesso secolari.

«I costi di produzione sono aumentati sensibilmente, basti pensare al gasolio. In questi mesi la Regione Calabria ci ha sostenuto con alcuni interventi che hanno contribuito ad alleggerire il peso degli aumenti, ma la gestione dell’uliveto resta particolarmente impegnativa. Con i prezzi dell’olio all’ingrosso imposti dal mercato internazionale, produrre diventa sempre più difficile».

Accanto alle difficoltà economiche emerge anche la questione della concorrenza dei paesi dell’Unione europea ma anche extra Ue. Sugli scaffali dei supermercati il consumatore si trova davanti decine di bottiglie accomunate dalla stessa dicitura, “Olio extravergine di oliva”, ma spesso molto diverse tra loro per origine, caratteristiche e qualità.

«A scaffale troviamo tantissime bottiglie con la stessa definizione, ma senza una segmentazione che valorizzi davvero l’artigianalità e il lavoro che c’è dietro ogni prodotto. Le modalità produttive adottate in alcuni grandi Paesi produttori non sono comparabili con le nostre tradizioni, con le varietà autoctone e con i profumi che caratterizzano i territori del Sud Italia», sottolinea l’imprenditore.

Da qui l’importanza di informare e formare il consumatore, affinché possa riconoscere e apprezzare le differenze tra un olio industriale e un extravergine di qualità.

«Da oltre trent’anni promuoviamo percorsi di olio-turismo proprio per raccontare cosa c’è dietro una bottiglia di extravergine e per spiegare come si riconosce un prodotto di qualità. Il consumatore dovrebbe prestare attenzione soprattutto al profumo e alla fragranza. Un vero extravergine è una spremuta di olive e deve conservare i sentori dell’oliva fresca, l’erbaceo, l’amaro e il piccante, elementi che indicano una presenza importante di polifenoli e quindi una qualità elevata».

Secondo Muzzupappa, proprio queste caratteristiche rappresentano il miglior biglietto da visita dell’olio calabrese. E dietro un prezzo troppo conveniente, spesso c’è un olio che ha qualcosa da nascondere.

«Bisogna diffidare dagli oli privi di personalità. Occorre privilegiare prodotti strutturati, capaci di richiamare nei profumi l’oliva appena raccolta e franta. Questo è possibile soprattutto scegliendo oli freschi, dell’annata, mentre è più difficile ritrovare tali caratteristiche in prodotti prossimi alla scadenza o spesso proposti nelle offerte della grande distribuzione» conclude.