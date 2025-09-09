Secondo il sindacato le priorità riguardano i differenziali economici di professionalità, la produttività del personale sanitario e la liquidazione di indennità e arretrati già deliberati ma non ancora pagati

La segreteria provinciale Nursing Up di Vibo Valentia, attraverso una nota stampa, saluta il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Gianfranco Tomao, «con l’augurio che il suo operato porti beneficio alla sanità Vibonese» e ringrazia il commissario uscente, Vincenzo Piscitelli, per «l’ottimo lavoro svolto». Nursing Up ha formalmente richiesto con estrema urgenza che l’Asp «provveda a deliberare la costituzione della nuova delegazione trattante in quanto si rammenta che le procedure per il rinnovo della Rsu si sono tenute nel mese di aprile 2025. Tale atto – ha fatto sapere il sindacato – si rende necessario in quanto propedeutico all’avvio della contrattazione decentrata aziendale».

Gli argomenti da mettere al più presto in calendario, con incontri a cadenza settimanale o quindicinale, per il Nursing Up di Vibo sono i seguenti: «avvio contrattazione Differenziali economici di professionalità (Dep) anno 2025; produttività comparto sanità anni 2020/2021/2022/2023/2024 – Stato dell’arte; informativa piano annuale della pronta disponibilità (art. 16 Cida); informativa quote di risorse di lavoro straordinario assegnate ai Dipartimenti e verifica primo e secondo trimestre prestazioni di lavoro straordinario (art. 14 lettera c e lettera g Cida 2023/2025); informativa Piano triennale del fabbisogno e piano assunzionale 2025; informativa sulla Ricognizione del personale; predisposizione nuovo Regolamento incarichi di funzione».

In conclusione, il sindacato ha richiesto «l’applicazione degli Istituti contrattuali (economici e normativi) già approvati e deliberati, ma non ancora liquidati e recepiti quali l’indennità per incarico professionale di base (art. 25 Cisa 2023/2025) e liquidazione dei relativi arretrati e la Banca delle ore (art. 15 Cida 2023/2025)».