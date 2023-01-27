Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
PHOTO
Il Comune di Sant’Onofrio ha diramato un avviso pubblico per la concessione di contributi destinati al pagamento delle utenze domestiche per i nuclei in difficoltà. In particolare, si fa presente, la misura viene indirizzata a persone che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Sulla base di ciò, l’ente guidato dal sindaco Antonino Pezzo, «rende noto che intende riconoscere contributi economici finalizzati a sostenere le famiglie circa le spese relative al pagamento di utenze domestiche per servizio elettrico, idrico o gas/metano inerenti le fatture emesse dal primo gennaio 2022 fino alla data di fine pubblicazione del bando, ovvero il 25 febbraio 2023». Più nel dettaglio, le «agevolazioni verranno assegnate ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri, parametri, definiti nell’avviso fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili assegnate a questo Comune». La cifra a disposizione dell’ente ammonta a 51.184,00 euro. [Continua in basso]
Requisiti per l’ammissione delle domande
- residenza nel Comune di Sant’Onofrio;
- essere intestatari di un’utenza di luce/gas/acqua o essere iscritto nel nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza;
- cittadinanza italiana o Ue (i cittadini stranieri devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità);
- possesso di Isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 12.000,00;
- attestazioni di avvenuto pagamento utenza domestica (servizio elettrico, idrico o gas/metano) intestata ad un componente del nucleo familiare riferita all’abitazione di residenza.
Dove inoltrare richiesta
Nell’avviso si sottolinea che la misura «non è incompatibile con altri benefici bonus/contributi a sostegno dell’utenza domestica per cui si richiede il sopracitato contributo». Per richiedere il beneficio gli utenti dovranno presentare apposita istanza, entro il 25 febbraio 2023 tramite:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Onofrio;
- pec all’indirizzo protocollo.santonofrio@asmepec.it. [Continua in basso]
Gli importi
L’importo del contributo relativo alle utenze viene rapportato alle fasce di Isee e al numero dei componenti del nucleo familiare. La cifra massima è di 350 euro. La domanda di richiesta del contributo può essere presentata una sola volta dal nucleo familiare poiché l’agevolazione consiste in un contributo economico “una tantum” a rimborso parziale delle spese sostenute per le utenze gas, luce o quelle relative al servizio idrico relativamente alle fatture emesse dal primo gennaio 2022 al 25 febbraio 2023.
LEGGI ANCHE: «Il caro spesa costato ai calabresi 200 milioni di euro»: l’allarme Coldiretti
Altra stangata sulla bolletta del gas: vibonesi quasi rassegnati all’ennesima batosta – Video