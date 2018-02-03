La sezione della provincia di Vibo Valentia del Movimento pizzaioli italiani è sbarcata per la prima volta in Puglia raccogliendo successi e consensi

Successo anche al campionato internazionale “Passione pizza” tenutosi ad Andria nell’hotel Ottagono, il campione di pizza Francesco Fortuna fa il bis di podio trascinando alla vittoria la sua squadra del “Movimento pizzaioli italiani” , sezione di Vibo Valentia, formata da Irene Malfará quale supervisore della provincia (nonché titolare insieme a Fortuna del rimomato locale Miseria e Nobiltà a Parghelia), Nicola Mirarchi, Luca Maiuolo e Raffaele Molino. Grazie alle loro strepitose pizze, la squadra vibonese ha stupito e conquistato la giuria. I vibonesi hanno partecipato a quattro categorie del campionato (pizza napoletana, pizza classica e trofeo greci super pizza champs e team), presentando ognuno di loro tre pizze tutte differenti dalle altre.

La squadra si è scontrata contro 200 pizzaioli provenienti da tutto il mondo, classificandosi al quarto posto nella categoria team. Francesco Fortuna nella gara singola si è però classificato secondo nel “Trofeo greci” e sempre secondo nella “super pizza champs”, grazie a due pizze delicate e tradizionali: fior di latte, ricottine infornate arrotolate nello speak e i pinoli per la “pizza greci”, mentre la “pizza super champs” è stata dedicata a Filippo Matellicani, figlio del presidente del Movimento Pizzaioli Italiani, Francesco Matellicani, venuto a mancare a soli 30 anni domenica mattina a causa della leucemia. Francesco Fortuna, con un bel gesto, ha dedicato al giovane le coppe vinte.

La squadra dei pizzaioli vibonesi, con scuola aperta a Parghelia, continua dunque a collezionare successi in campo internazionale. E siamo solo all’inizio…

