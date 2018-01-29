La sezione della provincia di Vibo Valentia del Movimento pizzaioli italiani sbarca in Puglia per la prima volta in gruppo

Ci sarà anche la sezione della provincia di Vibo Valentia del Movimento pizzaioli italiani il 30 ed il 31 gennaio al campionato internazionale della pizza. Guidati dal maestro istruttore Francesco Fortuna e dal supervisore Irene Malfarà, i piazzaioli vibonesi (titolari della pizzeria “Miseria e Nobiltà” a Parghelia) saranno impegnati in una due giorni di gara che si terrà ad Andria, in Puglia.

Insieme a Francesco Fortuna, la squadra dei pizzaioli vibonesi in gara è composta da: Nicola Mirarchi, Luca Maiuolo e Raffaele Molino. Dovranno confrontarsi con oltre 200 iscritti provenienti da tutto il mondo ed ognuno di loro dovrà presentare tre pizze ad una giuria esperta del settore.

“Per la prima volta – ha dichiarato Fortuna – saremo in gara in gruppo, tutti vibonesi e tutti con la stessa passione. Il nostro obiettivo non è vincere, ma mostrare le nostre capacità e far conoscere nostri prodotti per far crescere questa provincia lontana dal resto del mondo”. Giorno 31 si conosceranno i nomi dei vincitori.

