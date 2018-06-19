Già reduci da altri successi in ambito nazionale, i titolari del locale di Parghelia si aggiudicano anche la nuova sfida tenuta in provincia di Foggia

Si è tenuto a Camdela, in provincia di Foggia, il primo campionato italiano “Passione pizza” organizzato dal campione mondiale e maestro pizzaiolo Antonio Scapicchio. Una battaglia a colpi di pizza, dunque, per una gara combattuta e difficile dove a gareggiare questa volta si sono trovati in “campo” maestri e istruttori pizzaioli provenienti da tutto il sud Italia. Due i vibonesi che salgono sul podio dei vincitori: Irene Malfarà e Francesco Fortuna, titolari del locale “Miseria & Nobiltà” a Parghelia.

Irene Malfarà si è classificata al primo posto nella categoria “Lady” con la pizza del Re, presentata ad una giuria di esperti con un impasto allo zafferano del Re puro, con sopra mozzarella affumicata, funghi porcini, lardo di colonnata, semi di papavero e basilico che hanno donato alla pizza un gusto delicato e fuori dal comune che ha conquistato la giuria. Francesco Fortuna, invece, ha ottenuto la vittoria per la migliore presentazione della pizza realizzata con un impasto alla cipolla rossa di Tropea Igp, con mozzarella fior di latte, tonno, filamenti di peperoncino e pinoli. Un nuovo successo, dunque, per il duo Fortuna-Malferà, già reduci da numerosi successi in ambito nazionale in diverse gare dedicate alla pizza e fondatori di un’apposita scuola per pizzaioli con tanto di riconoscimento ufficiale.

LEGGI ANCHE: Movimento pizzaioli italiani, cresce la “famiglia” vibonese

Campionato mondiale di pizza al fungo: vittoria per i vibonesi Francesco Fortuna e Irene Malfarà

Campionato internazionale della pizza: il vibonese Francesco Fortuna fa il bis di vittorie

Scuola nazionale pizzaioli professionisti a Parghelia: arriva il riconoscimento ufficiale

Al via a Parghelia la scuola per pizzaioli fra associazionismo e intraprendenza

Il Comune di Parghelia elogia il pizzaiolo da “Oscar” Francesco Fortuna

Pizza da Oscar: al campionato mondiale il vibonese Fortuna si classifica al quarto posto

Campionato nazionale pizzaioli, nuova vittoria per il vibonese Francesco Fortuna

Il vibonese Francesco Fortuna vince il premio “La pizza più bella”