Se c’è una figura che avrà successo nel mercato del lavoro nell’immediato futuro, questa è il project manager”.convinti di questa affermazione, hanno avviato e portato a conclusione unaed anche la prima prestigiosa edizione del corso per Project Manager avanzato.hanno così concluso positivamente l’impegnativo percorso formativo giungendo all’ambitaa seguito del superamento della sessione di esami realizzata da Ispm (l’Istituto Superiore di Project Management). Composta in gran parte da risorse provenienti dalleche hanno, l’aula ha anche visto laspinti dalla volontà di arricchire il bagaglio delle abilità indispensabili a riposizionarsi fruttuosamente sul mercato del lavoro e ricercare nuovi e più soddisfacenti riconoscimenti lavorativi. Gli esperti stimano che nei prossimi dieci anni la domanda della nuova figura professionale salirà con una conseguente creazione diIn particolare le imprese e la pubblica amministrazione avranno bisogno diche in qualità di “responsabili di progetto” sappiano gestire ed occuparsi dell’avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura di un progetto seguendo tecniche e metodi di project management.Un dato confermato dalle, accanto ai profili tradizionali,specie in quest’epoca di profonde trasformazioni dettate, con una notevole accelerazione, dall’uso competente e professionale dello smartworking che ha sorretto molte imprese nella fase delicatissima dell’isolamento e del distanziamento da Covid.È nostro parere –– che per ottenere i risultati attesi in questa nuova dimensione della competitività e del mercato saràsui concetti di valore e di persona più che della “sola” conoscenza. In questache diviene anche grazie alle tecnologiedell’impresa e dove le competenze tecniche e gestionali si intrecciano con le capacità relazionali, siche gode di molti aspetti positivi e che può colmare il divario di sviluppo e di benessere anche garantendo una migliore qualità della vita a chi deciderà di sceglierlo e di viverlo come destinazione e non come obbligo.le abilità, i valori e le tecnologie rappresentano, se sapientemente bilanciate, gli strumenti e soprattutto l’opportunità per immaginare che quello che è stato definito “southworking”, possa rappresentare il nuovo obiettivo strategico di rinascita economica e sociale dei nostri territori