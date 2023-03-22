L’assessore Russo: «Puntiamo a creare anche aree gioco per bambini». Gli interventi riguarderanno Piscopio, Longobardi, Vena Superiore e Porto Salvo

Al via i lavori per ridare un nuovo volto a quattro quartieri periferici delle frazioni di Vibo Valentia, restituendo loro spazi fruibili, verde, servizi, aree dedicate ai bambini, riqualificando quelle zone per troppo tempo rimaste abbandonate. Ad annunciarlo, Giovanni Russo nelle vesti di assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibo: «L’obiettivo – scrive – è riqualificazione e rigenerazione, al fine di aumentare la qualità urbana complessiva migliorando quella delle abitazioni e degli insediamenti; e l’impostazione di una politica coordinata di riqualificazione urbana che investa oltre il centro, anche la periferia e le frazioni, puntando soprattutto al ridisegno degli spazi pubblici ed al miglioramento della viabilità, con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche ed alla creazione di aree di gioco per i bambini». [Continua in basso]

Gli interventi per l’eliminazione del degrado urbano riguardano: contrada Contura a Piscopio; via Roma a Porto Salvo; II traversa via Roma a Longobardi; contrada Vaccaro a Vena Superiore. Nello specifico, in tutte e quattro le aree interessate verranno effettuate: «pulizia generale di tutta l’area con l’estirpazione di erbacce, arbusti, ceppaie e radici ad eccezione delle piante autoctone da mantenere; scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso; realizzazione di nuove caditorie per la raccolta delle acque meteoriche, ove necessario; rifacimento dei marciapiedi perimetrali agli edifici; realizzazione di un parco giochi con pavimentazione antitrauma». E ancora, conclude Russo: «In contrada Vaccaro si interverrà inoltre per mettere in sicurezza e rendere nuovamente fruibile il campo di calcetto già presente».

