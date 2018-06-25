Al via il programma di Trenitalia e Regione Calabria per incentivare il turismo nel territorio vibonese attraverso il trasporto su rotaia. Mercoledì nella “Perla del Tirreno” la presentazione ufficiale

Sarà presentato mercoledì 27 giugno “Tropea Express”, servizio che consente di spostarsi in treno verso le più ambite mete turistiche della costa vibonese, meglio nota come “Costa degli Dei” Si tratta di un’iniziativa promossa da Trenitalia e Regione Calabria per incentivare la mobilità su rotaia nel corso dell’imminente stagione estiva. La presentazione ufficiale è in programma al Centro culturale di via Francesco Barone, a Tropea, alle ore 11.00. Per la Regione Calabria interverranno il presidente, Mario Oliverio, l’assessore alle Infrastrutture, Roberto Musmanno, e il consigliere Michelangelo Mirabello. Per Trenitalia parteciperanno il responsabile commerciale Divisione passeggeri regionale, Viorel Vigna, e il direttore regionale, Domenico Scida. Con “Tropea Express” è inoltre confermato l’incremento, durante il periodo estivo, dell’offerta ferroviaria tra Lamezia e Rosarno per raggiungere facilmente spiagge e strutture alberghiere delle località più rinomate della costa vibonese. Prima della conferenza stampa il viaggio inauguarale con partenza alle 10.13 dal binario 1 della Stazione di Pizzo e arrivo a Tropea alle 10.43.