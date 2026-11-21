A Filadelfia l'ufficio postale si rinnova e amplia i servizi a disposizione dei cittadini. Sono stati completati gli interventi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, che punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli Comuni in punti di accesso anche ai servizi della pubblica amministrazione. La sede rinnovata è stata inaugurata alla presenza del sindaco Anna Bartucca e dei rappresentanti dell'azienda.

Tra le principali novità figura la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, evitando ai cittadini di doversi necessariamente recare negli uffici di Polizia competenti. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento a domicilio. Il progetto comprende inoltre l'accesso ai certificati anagrafici, come indicato nella comunicazione di Poste Italiane.

Il sindaco Barducca: «Un investimento importante per la comunità»

«Questa nuova riapertura rappresenta un momento molto importante per la nostra comunità. Con questo intervento Poste Italiane conferma la sua presenza, rendendo i servizi sempre più accessibili, moderni ed efficienti», ha dichiarato Bartucca durante l'inaugurazione.

Il primo cittadino ha sottolineato soprattutto il valore dell'iniziativa per i centri più piccoli, nei quali la distanza dagli uffici pubblici può rappresentare un ostacolo per i residenti.

«Il progetto Polis, infatti, dimostra come sia possibile investire nei territori e contribuire a contrastare le distanze e i disagi che spesso caratterizzano le aree interne. Rivolgo un ringraziamento a Poste Italiane per quanto ha realizzato e per l'attenzione dimostrata».

Nuovi sportelli, tecnologie e Postamat attivo 24 ore su 24

Gli interventi hanno riguardato gli spazi interni dell'ufficio, con l'installazione di sportelli ribassati, nuovi arredi e soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale per rendere la sede più funzionale e accogliente.

A disposizione degli utenti anche un ATM Postamat di ultima generazione, operativo sette giorni su sette, 24 ore su 24. Il dispositivo è dotato di sistemi di sicurezza evoluti, tecnologia anti-skimming e lettore di codici a barre per il pagamento dei bollettini. Consente inoltre di effettuare prelievi, ricariche e consultazioni dei movimenti.

Il progetto Polis coinvolge a livello nazionale circa 7mila uffici postali nei Comuni con meno di 15mila abitanti, con l'obiettivo di ridurre le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione, rafforzando la presenza dei servizi nei territori.

L'ufficio postale di Filadelfia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.