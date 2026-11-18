Dagli annunci ai progetti, con una scadenza adesso fissata nero su bianco. I Comuni vibonesi beneficiari del programma di finanziamenti per le opere pubbliche da 19,1 milioni di euro avranno tempo fino al 21 luglio 2027 per approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica (Pfte) degli interventi previsti. A stabilirlo è il decreto dirigenziale della Regione Calabria numero 18939 del 5 novembre scorso, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale il 13 novembre, che prende atto dell'accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dispone l'impegno di spesa di 18,1 milioni di euro.

Non si tratta di nuovi finanziamenti, dunque, ma di un ulteriore passaggio amministrativo per rendere operativi quelli già annunciati nel dicembre 2025 dal deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera. Un piano che interessa tutti i 50 Comuni della provincia di Vibo Valentia, oltre all'ente Provincia e ad alcuni centri delle altre province calabresi.

Il decreto e la scadenza del 21 luglio 2027

Il provvedimento completa gli adempimenti contabili relativi all'accordo di programma sottoscritto il 14 maggio scorso tra Regione e Ministero, successivamente approvato con decreto ministeriale del 21 maggio e sottoposto con esito positivo ai controlli previsti.

Dei 19,1 milioni complessivi, un milione relativo all'annualità 2025 era già stato impegnato il 31 dicembre scorso. Il nuovo decreto dispone dunque l'accertamento delle entrate e l'impegno dei restanti 18,1 milioni: 3,1 milioni per il 2026 e cinque milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Ma è soprattutto un'altra disposizione a segnare il passaggio dalla programmazione alla fase progettuale. L'articolo 4 dell'accordo prevede infatti che gli enti beneficiari debbano approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica entro 250 giorni dalla pubblicazione sul Burc del decreto regionale di presa d'atto. Il termine decorre quindi dal 13 novembre e scadrà il 21 luglio 2027, anche per gli interventi finanziati sulle annualità successive.

Una scadenza che chiama ora in causa gli uffici tecnici e le amministrazioni locali, chiamati a rispettare gli adempimenti necessari per proseguire nell'iter di realizzazione delle opere. Il decreto, tuttavia, non attesta che i progetti siano già stati approvati né che le somme siano state materialmente trasferite ai Comuni.

Da Vibo a Tropea e Mileto: gli interventi finanziati

Il programma era stato presentato il 19 dicembre 2025 nell'aula consiliare di Vibo Valentia da Mangialavori, davanti a sindaci e amministratori locali. Un successivo passaggio era arrivato a luglio, quando la Regione aveva convocato gli enti beneficiari alla Cittadella regionale per illustrare le procedure attuative.

La distribuzione delle risorse, già illustrata nel dettaglio dal Vibonese, viene sostanzialmente confermata dal nuovo provvedimento. La quota più consistente è destinata a Vibo Valentia, con 6,1 milioni di euro per una serie di opere che comprendono il completamento della piscina comunale (700mila euro), la pista di atletica (2,2 milioni), la riqualificazione di piazza Martiri d'Ungheria (1,2 milioni) e la rigenerazione urbana dell'area di Vibo Marina (altri 1,2 milioni). Previsti inoltre 400mila euro ciascuno per il campo sportivo di Vena Superiore e il cimitero di Piscopio.

Tra gli altri stanziamenti più consistenti figurano 950mila euro per Sorianello, 650mila euro ciascuno per Tropea, Limbadi e Dasà, 600mila per Pizzo, 550mila per Acquaro e Pizzoni. A Maierato, Dinami e Rombiolo sono assegnati 500mila euro ciascuno, mentre Nicotera, Drapia e Filogaso figurano con 400mila euro.

Confermati anche 300mila euro per Mileto, destinati al recupero di piazza San Michele, piazza Naccheri e piazza Assunta, con annualità 2027. Uno stanziamento già compreso nella precedente programmazione e richiamato in questi giorni dall'amministrazione comunale, che ha ringraziato Mangialavori. Analogo importo complessivo è previsto per San Calogero e Spilinga, mentre altri interventi riguardano, tra gli altri, Zungri, Soriano Calabro, Serra San Bruno, Ricadi, Briatico, Stefanaconi e gli altri centri della provincia. Alla Provincia di Vibo Valentia sono inoltre destinati 500mila euro per il rifacimento delle strade.

Quattro rettifiche, ma nessuna variazione degli importi

Il decreto contiene anche alcune correzioni all'elenco degli interventi. Riguardano Brognaturo, Nardodipace, Simbario e Stefanaconi, per i quali la Regione ha rettificato le denominazioni dei progetti dopo ulteriori verifiche e le successive comunicazioni al Ministero.

Si tratta, precisa il provvedimento, di modifiche esclusivamente formali: non cambiano i contenuti progettuali, gli importi assegnati né le annualità di riferimento.

L’elenco completo

Questo l’elenco completo dei progetti con i singoli importi e relative annualità:

Acquaro – 550mila euro per il rifacimento delle strade e gli interventi sul cimitero comunale: 100mila nel 2025, 50mila nel 2026 e 400mila nel 2028.

– 550mila euro per il rifacimento delle strade e gli interventi sul cimitero comunale: 100mila nel 2025, 50mila nel 2026 e 400mila nel 2028. Arena – 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al Castello Normanno.

– 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al Castello Normanno. Briatico – 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al molo.

– 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al molo. Brognaturo – 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente alla piscina comunale.

– 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente alla piscina comunale. Capistrano – 50mila euro nel 2029 per il ripristino della rete idrica.

– 50mila euro nel 2029 per il ripristino della rete idrica. Cessaniti – 50mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana della zona adiacente alla Villa comunale.

– 50mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana della zona adiacente alla Villa comunale. Dasà – 650mila euro per completare il Parco dei sensi mediterranei e rigenerare le aree adiacenti: 450mila nel 2026 e 200mila nel 2027.

– 650mila euro per completare il Parco dei sensi mediterranei e rigenerare le aree adiacenti: 450mila nel 2026 e 200mila nel 2027. Dinami – 500mila euro per rigenerazione urbana e illuminazione pubblica: 200mila nel 2026 e 300mila nel 2027.

– 500mila euro per rigenerazione urbana e illuminazione pubblica: 200mila nel 2026 e 300mila nel 2027. Drapia – 400mila euro per il rifacimento delle strade: 200mila nel 2027 e 200mila nel 2028.

– 400mila euro per il rifacimento delle strade: 200mila nel 2027 e 200mila nel 2028. Fabrizia – 50mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana.

– 50mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana. Filadelfia – 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a Castel Monardo.

– 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a Castel Monardo. Filandari – 100mila euro nel 2028 per il ripristino della rete idrica e fognaria.

– 100mila euro nel 2028 per il ripristino della rete idrica e fognaria. Filogaso – 400mila euro nel 2027 per la rigenerazione urbana della Cittadella dello sport.

– 400mila euro nel 2027 per la rigenerazione urbana della Cittadella dello sport. Francavilla Angitola – 50mila euro nel 2029 per il completamento delle strade.

– 50mila euro nel 2029 per il completamento delle strade. Francica – 50mila euro nel 2029 per il completamento delle strade.

– 50mila euro nel 2029 per il completamento delle strade. Gerocarne – 50mila euro nel 2028 per il completamento delle strade.

– 50mila euro nel 2028 per il completamento delle strade. Ionadi – 50mila euro nel 2029 per il rifacimento delle strade.

– 50mila euro nel 2029 per il rifacimento delle strade. Joppolo – 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al Santuario Madonna del Carmelo di Monteporo.

– 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al Santuario Madonna del Carmelo di Monteporo. Limbadi – 650mila euro per la messa in sicurezza delle strade, la realizzazione di marciapiedi e l’ammodernamento del campo sportivo: 100mila nel 2025 e 550mila nel 2026.

– 650mila euro per la messa in sicurezza delle strade, la realizzazione di marciapiedi e l’ammodernamento del campo sportivo: 100mila nel 2025 e 550mila nel 2026. Maierato – 500mila euro per l’adeguamento strutturale dell’impianto idrico comunale: 100mila nel 2026 e 400mila nel 2027.

– 500mila euro per l’adeguamento strutturale dell’impianto idrico comunale: 100mila nel 2026 e 400mila nel 2027. Mileto – 300mila euro nel 2027 per il recupero di piazza San Michele, piazza Naccheri e piazza Assunta.

– 300mila euro nel 2027 per il recupero di piazza San Michele, piazza Naccheri e piazza Assunta. Mongiana – 100mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a via Roma.

– 100mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a via Roma. Monterosso Calabro – 150mila euro nel 2027 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a via Regina Margherita.

– 150mila euro nel 2027 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a via Regina Margherita. Nardodipace – 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a contrada Stallone.

– 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a contrada Stallone. Nicotera – 400mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana.

– 400mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana. Parghelia – 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al campo sportivo.

– 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al campo sportivo. Pizzo Calabro – 600mila euro per la riqualificazione urbana dell’area marina: 100mila nel 2025 e 500mila nel 2028.

– 600mila euro per la riqualificazione urbana dell’area marina: 100mila nel 2025 e 500mila nel 2028. Pizzoni – 550mila euro per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al cimitero comunale: 200mila nel 2026, 250mila nel 2027 e 100mila nel 2028.

– 550mila euro per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al cimitero comunale: 200mila nel 2026, 250mila nel 2027 e 100mila nel 2028. Polia – 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana.

– 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana. Provincia di Vibo Valentia – 500mila euro nel 2029 per il rifacimento delle strade.

– 500mila euro nel 2029 per il rifacimento delle strade. Ricadi – 100mila euro nel 2029 per completare la condotta di collettamento fognario nel territorio di Capo Vaticano.

– 100mila euro nel 2029 per completare la condotta di collettamento fognario nel territorio di Capo Vaticano. Rombiolo – 500mila euro per la rigenerazione urbana: 200mila nel 2027 e 300mila nel 2028.

– 500mila euro per la rigenerazione urbana: 200mila nel 2027 e 300mila nel 2028. San Calogero – 300mila euro per la rigenerazione urbana: 100mila per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

– 300mila euro per la rigenerazione urbana: 100mila per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. San Costantino Calabro – 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana.

– 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana. San Gregorio d’Ippona – 250mila euro per la strada di collegamento tra Zammaro e il campo sportivo: 150mila nel 2025 e 100mila nel 2026.

– 250mila euro per la strada di collegamento tra Zammaro e il campo sportivo: 150mila nel 2025 e 100mila nel 2026. San Nicola da Crissa – 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana.

– 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana. Sant’Onofrio – 50mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana della zona adiacente a via Domenico Nano.

– 50mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana della zona adiacente a via Domenico Nano. Serra San Bruno – 100mila euro nel 2027 per il completamento dell’area camper.

– 100mila euro nel 2027 per il completamento dell’area camper. Simbario – 150mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente all’ex asilo infantile.

– 150mila euro nel 2028 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente all’ex asilo infantile. Sorianello – 600mila euro per la ristrutturazione del Municipio e la rigenerazione urbana di piazza Municipio: 100mila nel 2025 e 500mila nel 2027.

– 600mila euro per la ristrutturazione del Municipio e la rigenerazione urbana di piazza Municipio: 100mila nel 2025 e 500mila nel 2027. Soriano Calabro – 200mila euro per l’adeguamento strutturale e funzionale del Museo del Terremoto: 100mila nel 2027 e 100mila nel 2028.

– 200mila euro per l’adeguamento strutturale e funzionale del Museo del Terremoto: 100mila nel 2027 e 100mila nel 2028. Spadola – 50mila euro nel 2029 per l’adeguamento delle strade.

– 50mila euro nel 2029 per l’adeguamento delle strade. Spilinga – 300mila euro per la messa in sicurezza delle strade: 100mila nel 2025 e 200mila nel 2026.

– 300mila euro per la messa in sicurezza delle strade: 100mila nel 2025 e 200mila nel 2026. Stefanaconi – 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente alla fontana Alafri.

– 100mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente alla fontana Alafri. Tropea – 650mila euro per l’area verde attrezzata nella pineta di contrada Marina Vescovado e la rigenerazione urbana: 100mila nel 2028 e 550mila nel 2029.

– 650mila euro per l’area verde attrezzata nella pineta di contrada Marina Vescovado e la rigenerazione urbana: 100mila nel 2028 e 550mila nel 2029. Vallelonga – 50mila euro nel 2025 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al Palazzo comunale.

– 50mila euro nel 2025 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente al Palazzo comunale. Vazzano – 200mila euro per la riqualificazione urbana: 100mila nel 2026 e 100mila nel 2027.

– 200mila euro per la riqualificazione urbana: 100mila nel 2026 e 100mila nel 2027. Vibo Valentia – 6,1 milioni di euro: 700mila per la piscina comunale, 2,2 milioni per la pista di atletica, 1,2 milioni per piazza Martiri d’Ungheria, 400mila per il campo sportivo di Vena Superiore, 400mila per il cimitero di Piscopio e 1,2 milioni per l’area di Vibo Marina.

– 6,1 milioni di euro: 700mila per la piscina comunale, 2,2 milioni per la pista di atletica, 1,2 milioni per piazza Martiri d’Ungheria, 400mila per il campo sportivo di Vena Superiore, 400mila per il cimitero di Piscopio e 1,2 milioni per l’area di Vibo Marina. Zaccanopoli – 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana.

– 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana. Zambrone – 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a piazza Giannini.

– 50mila euro nel 2029 per la rigenerazione urbana dell’area adiacente a piazza Giannini. Zungri – 350mila euro per la rigenerazione urbana dell’area delle Grotte degli Sbariati: 150mila nel 2025, 100mila nel 2028 e 100mila nel 2029.

La prossima verifica: lo stato dei progetti

Il quadro finanziario resta dunque quello già conosciuto. A cambiare è il percorso amministrativo, con gli impegni contabili completati e un termine preciso per l'approvazione dei progetti. Dopo la presentazione dei fondi nel dicembre scorso e l'avvio delle procedure attuative annunciato in estate, la prossima verifica sarà sullo stato della progettazione nei singoli Comuni e sulla loro capacità di rispettare la scadenza del luglio 2027. Perché tra un finanziamento assegnato e un'opera davvero realizzata, la distanza, talvolta, può essere incolmabile.