Nel corso della riunione con la delegazione nazionale della Federazione sottolineata l’importanza ed il ruolo delle Camere di commercio a fianco delle associazioni

[Continua in basso]

«L’Italia dovrà affrontare e portare a termine nei prossimi anni una evoluzione dell’economia e della società che passerà attraverso una triplice transizione: digitale, ecologica e amministrativa – ha sottolineato il presidente Prete – In questo quadro dobbiamo costruire le Camere del futuro, puntando su alcune priorità: la valorizzazione dei nostri asset, come la rete sul territorio, quella telematica e gli osservatori economici, il rafforzamento delle Camere in una dimensione europea ed il partenariato con le associazioni imprenditoriali, le amministrazioni centrali e le Regioni». Prete ha apprezzato la dinamicità delle Federazione su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo la «concretezza del presidente di Vibo Valentia, Roberto Incoronato» con il quale ha condiviso delle possibili iniziative da mettere in campo, con la ferma intenzione di ridisegnare «un modello virtuoso ed inclusivo e la necessità di migliorare ed ampliare i servizi alle imprese».

Essere accanto agli imprenditori e seguire le aziende in tutte le fasi dell’attività sono queste, in conclusione, le linee condivise durante l’incontro tra la Fenailp e la massima autorità di Unioncamere, al termine del quale i vertici della Federazione hanno rivolto un augurio di buon lavoro al presidente Andrea Prete per il prestigioso ed importante ruolo a capo delle imprese italiane.