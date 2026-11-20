Un investimento da 27 milioni di euro che potrebbe produrre benefici ben oltre il settore turistico, coinvolgendo imprese, filiere produttive e attività economiche dell'intera provincia. È questa la prospettiva dalla quale la Commissione giovani dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Vibo Valentia, presieduta da Vincenzo Cutrullà, analizza le potenzialità del Marina Resort Porto Santa Venere, il progetto promosso dall'imprenditore Francesco Cascasi.

La riflessione arriva a poche settimane da un passaggio decisivo per l'iniziativa: il 3 novembre l'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio ha sottoscritto due nuovi atti di concessione demaniale a favore della Cadi Srl, consentendo l'ampliamento degli spazi e l'aggiornamento del progetto. Una svolta dopo 26 anni di attese e ostacoli amministrativi. L'intervento prevede un approdo turistico da 300 posti barca, strutture ricettive e servizi per la nautica, con una ricaduta occupazionale stimata in 200-250 posti di lavoro tra occupazione diretta e indotto.

L'effetto moltiplicatore sull'economia vibonese

Secondo la Commissione Giovani, la portata dell'investimento non può essere valutata soltanto in relazione alle infrastrutture che saranno realizzate. Occorre considerare anche il cosiddetto effetto moltiplicatore, cioè la capacità della spesa iniziale di generare ulteriore domanda, produzione e reddito.

Gli effetti diretti riguardano la costruzione e la gestione delle strutture. Quelli indiretti interessano le imprese fornitrici, mentre gli effetti indotti derivano dalla circolazione dei nuovi redditi e dall'aumento dei consumi.

In questo quadro, il Marina Resort potrebbe diventare un'opportunità anche per aziende che non operano direttamente nel turismo nautico.

Dalla costa all'entroterra, la sfida delle filiere

Uno degli aspetti centrali dell'analisi riguarda il collegamento tra Vibo Marina e l'entroterra provinciale. La crescita della domanda turistica potrebbe infatti coinvolgere produzioni agricole, attività commerciali, servizi e altre realtà imprenditoriali del territorio.

Per i giovani commercialisti, l'integrazione delle filiere locali rappresenta una condizione fondamentale affinché i benefici non rimangano concentrati nell'area portuale. Rapporti commerciali più strutturati potrebbero favorire investimenti, maggiore produttività e standard qualitativi più elevati, rafforzando la competitività delle aziende vibonesi anche sui mercati esterni.

Imprese più solide e maggiore accesso al credito

L'analisi si sofferma anche sugli effetti finanziari di lungo periodo. Un incremento della domanda e della redditività potrebbe migliorare la capacità delle imprese di generare flussi di cassa, diversificare i ricavi e ridurre i rischi legati alla dipendenza da pochi clienti.

Una maggiore solidità economico-finanziaria potrebbe, a sua volta, facilitare l'accesso al credito bancario, rendendo possibili nuovi investimenti in innovazione, attrezzature e capitale umano.

Si tratta, naturalmente, di benefici potenziali, legati alla concreta realizzazione del progetto e alla capacità del sistema produttivo locale di coglierne le opportunità.

Il ruolo dei professionisti e la sfida dello sviluppo

La Commissione richiama infine l'importanza delle competenze economico-finanziarie per accompagnare la crescita delle imprese. Pianificazione, valutazione degli investimenti e gestione dei rischi sono strumenti necessari per trasformare nuove opportunità commerciali in risultati duraturi.

In questo processo, sottolineano i giovani commercialisti, anche la categoria professionale può offrire un contributo attraverso la consulenza e il supporto alle strategie aziendali.

La sfida sarà dunque costruire un dialogo concreto tra imprese, professionisti, associazioni di categoria e istituzioni, affinché l'investimento produca effetti diffusi sull'economia provinciale.

Perché, come conclude la Commissione Giovani, «la vera forza di un investimento non si misura soltanto nei milioni impiegati, ma nella capacità di mettere in movimento un'intera economia».