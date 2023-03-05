L'opera rientra nell'ambito del progetto di realizzazione della Variante di Caria che una volta completata collegherà Vibo Valentia a Tropea

Iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale n.17 al bivio di Zungri. L’opera rientra nell’ambito del progetto per la realizzazione della Variante di Caria i cui interventi iniziati nel 2008 sono ripartiti solo a luglio scorso dopo lo sblocco delle risorse da parte della Regione Calabria. Una bretella di circa cinque chilometri che una volta aperta consentirà di bypassare l’abitato della piccola frazione di Drapia. E se il progetto per il completamento della strada che collegherà Vibo a Tropea dovrà terminare entro il 2023, la realizzazione della rotatoria sarà invece completata in tempi celeri. «Sarà realizzata entro l’estate», assicura il presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina. [Continua in basso]

La rotatoria servirà a rallentare la corsa delle auto ed evitare incidenti stradali. Che sia una strada pericolosa lo testimoniano le tante lapidi ai bordi del tracciato. Una strada pericolosissima, densamente trafficata. Collega Vibo Valentia a Tropea attraverso l’altopiano del Poro. Si interseca con i centri di Zungri, Spilinga, Ricadi.

All’indomani dell’ennesimo grave incidente stradale il sindaco di Zungri Franco Galati si appellò all’allora presidente della Provincia per invocare la messa in sicurezza dell’arteria. «Esiste da anni un progetto per una rotatoria – scriveva Galati – ma la Provincia non lo ha ancora realizzato per assenza di risorse». Risorse ora sbloccate grazie all’impegno del presidente L’Andolina che ha permesso di far partire i lavori. «Il mio obiettivo – spiega il presidente della Provincia – è quello di completare tutte le opere già finanziate».

