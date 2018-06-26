Francesco Fortuna ed Irene Malfarà premiati per l’originale creazione che sta riscuotendo tanto successo e spopolando sul web

Continuano a riscuotere successi Francesco Fortuna ed Irene Malfarà, gestori del noto locale “Miseria e Nobiltà” di Parghelia. Dopo le vittorie in vari campionati nazionali e mondiali dedicati alla pizza, arriva ora un importante riconoscimento per la creazione di un impasto della pizza a base di zafferano puro, spopolando sul web con la loro pizza Del Re come il nome dello zafferano usato per la creazione, un prodotto made in Calabria che fa capo all’azienda gestita dalle sorelle Benedetta e Maria Concetta Linardi.

“Abbiamo creato questo nuovo impasto dal colore giallo – spiegano Fortuna e Malfarà – e dal sapore delicato e profumato, abbinato ad ingredienti calibrati e serviti in stile gourmet. Una grande soddisfazione per noi ed ora, vista la grande richiesta e l’interessamento al prodotto di tantissime pizzerie, abbiamo pensato di creare una nuova farina allo zafferano e abbinarla ai corsi di formazione di tutto il mondo. Crediamo in ciò che facciamo e siamo affamati di innovazione.

È proprio per questo che riusciamo a fare nuove cose, puntando soprattutto alla crescita dei prodotti Made in Calabria. Le sorelle Linardi riconoscendo la validità dell’iniziativa, del tutto innovativa nel settore, hanno quindi deciso di consegnare una targa di merito a Francesco Fortuna ed Irene Malfarà, sposando l’idea del nuovo e grande progetto.

