L’Istituto Nautico di Pizzo 1874 ha avviato un rapporto di affiliazione con l’azienda Callipo, storica industria conserviera ed eccellenza del territorio vibonese, che si colloca tra le aziende leader nel settore conserviero agroalimentare a livello nazionale. Si tratta di un’intesa che mira a rafforzare in modo concreto il rapporto tra scuola, impresa e territorio.

«Questa collaborazione - sottolinea un comunicato dell’Ittl Nautico Pizzo - rappresenta il primo di una serie di accordi che l’Istituto intende attivare con le aziende del territorio, con l’obiettivo di costruire una rete stabile di rapporti tra formazione e mondo produttivo. L’affiliazione con Callipo - rimarca ancora l’istituto scolastico napitino - assume inoltre un valore strategico in quanto offre agli studenti opportunità formative significative legate ai processi logistici, produttivi, organizzativi e gestionali, dalla filiera alla distribuzione, dalla qualità alla sicurezza e all’innovazione, conferendo ulteriore prestigio al percorso formativo del Nautico di Pizzo e permettendo agli studenti di confrontarsi con una realtà imprenditoriale strutturata e fortemente radicata nel territorio».

In conclusione, viene rivolto un sentito ringraziamento al dottor Pippo Callipo e alla sua azienda per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso il mondo della scuola.