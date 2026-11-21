Mentre la terna commissariale fa i conti con un buco di bilancio che potrebbe arrivare a sfiorare i 10 milioni di euro, i cittadini denunciano richieste di pagamento spropositate, fatture doppie e importi prescritti. La replica del commissario Micucci: «Verificheremo, ma in molti casi si tratta di riscossioni per somme arretrate e mai versate. Pronti alle rateizzazioni»

È un momento storico particolarmente delicato per la comunità di Soriano Calabro. Da circa sei mesi la Casa Municipale è guidata dalla terna commissariale composta da Roberto Micucci, Sebastiano Tramontana e Sergio Raimondo, chiamata a gestire una situazione finanziaria drammatica culminata con la recente dichiarazione di dissesto. Durante la conferenza stampa dello scorso 16 novembre, i commissari hanno tracciato un quadro preoccupante: il disavanzo accertato supera attualmente i 5 milioni di euro, una cifra già definita «spropositata rispetto alle dimensioni dell’ente», ma che potrebbe ulteriormente lievitare con nuovi accertamenti, fino a toccare i 10 milioni di euro.

L'incubo delle bollette idriche

A rendere ancora più pesante il clima cittadino ci sono però le ormai note "bollette pazze" del servizio idrico. Da diverso tempo numerose famiglie sorianesi si vedono recapitare richieste di pagamento che superano spesso diverse migliaia di euro. Importi fuori scala che colpiscono indistintamente anche nuclei familiari composti da una o due persone, mettendo in ginocchio i bilanci domestici di chi fatica ad arrivare a fine mese.

Prescrizioni, doppie fatture e possibili tutele

Oltre agli importi esorbitanti, emergono diverse anomalie formali. Molti utenti segnalano l'arrivo di bollette doppie, inviate a distanza di tempo ma con cifre differenti, oppure riferite alle annualità 2021 e 2022. Su quest'ultimo punto pesa la normativa introdotta con la Legge di Bilancio 2018, che dal 1° gennaio 2020 ha ridotto da cinque a due anni i termini di prescrizione per le utenze idriche. Per i cittadini coinvolti, la strada più prudente resta quella di richiedere formalmente la sospensione delle fatture contestate in attesa di una verifica puntuale sulla loro effettiva legittimità.

La posizione del commissario Micucci

Sulla vicenda è intervenuto il commissario Roberto Micucci, aprendo alla revisione delle singole posizioni anomale e chiarendo la questione dei costi aggiuntivi contestati dagli utenti: «Bisogna sicuramente verificare quelle fatture che contengono un importo ingente. Ribadisco che i 150 euro per l'installazione del contatore, laddove mai installato, non verranno incassati: è giusto così, perché il servizio non è mai stato fornito, e nella conferenza stampa del 16 novembre abbiamo confermato che queste somme non sono state fatturate». Micucci ha inoltre assicurato la piena disponibilità degli uffici comunali a esaminare i casi più eclatanti, come quelli di anziani residenti da soli raggiunti da bollette a quattro zeri.

«Riscossioni mai effettuate in passato»

Pur riconoscendo il disagio sociale, il commissario respinge però l'etichetta di "bollette pazze", riconducendo l'emergenza alle gravi carenze nella riscossione degli anni passati: «Sui consumi bisogna constatare volta per volta, ma non parlerei di un fenomeno di bollette pazze. In linea di massima queste fatture rispecchiano consumi reali che negli anni precedenti non sono mai stati pagati né riscossi, e che oggi arrivano in un'unica soluzione accorpando più annualità». Per venire incontro alle difficoltà economiche dei residenti, la linea dell'amministrazione straordinaria resta quella della flessibilità: «Il nostro obiettivo è recuperare il terreno perduto per risanare l'ente, ma gli uffici sono aperti al dialogo e pronti a concedere rateizzazioni, previa verifica delle singole bollette».