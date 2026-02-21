Prosegue il percorso promosso nell’ambito del Polo tecnico-professionale con docenti universitari, imprenditori ed esperti. In programma laboratori, business game, marketing e comunicazione per rafforzare competenze e consapevolezza

Prosegue il Festival dell’Economia dell’indirizzo ITE dell’ISS, ITI e ITG e ITE di Vibo Valentia, inserito nel programma “ETI ai Festival”. La quattro giorni di incontri (18, 19, 20 e 24 febbraio), coordinata dalle docenti referenti Francesca Galati, Claudia Varrese e Rita Tavella, punta a stimolare negli studenti talento, innovazione e senso di responsabilità, combinando teoria, attività pratiche e competenze professionali.

La prima giornata ha visto protagonisti l’impresa Evermind di Francesco Biacca e Confindustria Giovani, con interventi su innovazione e imprenditorialità e sulle opportunità professionali dei giovani nel territorio.

I professori Filippo Corigliano e Diego D’Amico dell’Università della Calabria hanno affrontato economia globale e responsabilità individuale. Corigliano ha spiegato come la gestione delle risorse e i conflitti internazionali incidano sugli equilibri mondiali. D’Amico ha evidenziato il ruolo del talento e della passione nell’agire economico e il valore della funzione docente, chiudendo con la lettura della lettera di Camus al suo maestro e di una poesia di Bertolt Brecht.

Il professor Roberto Cirillo di NeXt Economia ha guidato gli studenti in una riflessione sull’economia della felicità, mostrando come il benessere vada oltre il Pil e comprenda qualità delle relazioni, sostenibilità e realizzazione personale.

In contemporanea, nelle classi e nei laboratori, si svolgono tornei di business game e di pallavolo, attività di flipper classroom su temi sociali, imprenditoriali e di marketing e interventi specialistici come quello di Amalia Papasidero, che ha parlato di editing e strumenti comunicativi, fornendo agli studenti spunti concreti per trasformare idee e progetti in contenuti efficaci.

Aurora Navarra e Gaetano Scalamogna hanno concluso la mattinata con il marketing, illustrando strategie, analisi dei bisogni e comunicazione come strumenti concreti per sviluppare talento e progettualità nel mondo professionale.

Il Festival prosegue ancora oggi con nuovi incontri, tra cui quelli con la Banca d'Italia e Kairos M&C, confermando il progetto come laboratorio di innovazione, responsabilità e crescita per gli studenti.