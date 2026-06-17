La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso per i “Servizi di trasporto turistico 2026”, un’iniziativa finalizzata a migliorare la fruizione delle destinazioni calabresi attraverso la realizzazione di collegamenti dedicati ai visitatori e capaci di mettere in rete attrattori culturali, ambientali e naturalistici dell’intero territorio regionale.

Per la realizzazione dell’intervento è previsto uno stanziamento massimo di 300mila euro di risorse del Pac Calabria 2014-2020 – Azione 6.8.3, dedicata al sostegno della fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.

«L’iniziativa – dichiara l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese – si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento dell’accessibilità e della competitività del sistema turistico regionale, attraverso servizi innovativi e modalità di collegamento rispettose dell’ambiente. Pertanto, questo Avviso rappresenta un ulteriore tassello della strategia che la Regione Calabria sta portando avanti per rendere il nostro territorio sempre più accessibile, competitivo e attrattivo, capace di valorizzare l’intero patrimonio territoriale e di offrire ai visitatori nuove occasioni per conoscere e vivere le eccellenze della Calabria, con la disponibilità di 300mila euro per potenziare collegamenti su acqua, treno e gomma e valorizzare le destinazioni del territorio».

L’avviso prevede l’individuazione di operatori economici, anche in forma associata, con cui avviare una procedura negoziata per l’affidamento di servizi di trasporto turistico sostenibile su acqua, treno e gomma. Saranno ammissibili anche soluzioni intermodali che integrino l’utilizzo dei treni regionali con altri servizi di trasporto dedicati ai visitatori. I servizi dovranno contribuire a incrementare la qualità e la diversificazione dell’offerta turistica regionale; favorire la creazione di percorsi integrati tra mare, montagna, borghi, aree naturalistiche e siti culturali; valorizzare il legame tra turismo e identità territoriali; offrire modalità di spostamento comode, accessibili e rispettose dell’ambiente.

«L’obiettivo – evidenzia Calabrese – è di rendere più agevoli gli spostamenti dei visitatori, migliorare la qualità dell’offerta e favorire la creazione di itinerari che colleghino tra loro luoghi, esperienze e identità della Calabria. Infatti, l’intervento nasce proprio dalla volontà di consolidare l’immagine della Calabria come destinazione turistica moderna e dinamica, favorendo nuove modalità di scoperta del territorio e offrendo ai visitatori esperienze di viaggio più complete e sostenibili. In una regione caratterizzata da un patrimonio diffuso di bellezze paesaggistiche, borghi storici, aree naturali e siti culturali, la mobilità rappresenta infatti uno strumento fondamentale per ampliare la conoscenza delle diverse destinazioni e incentivare flussi turistici distribuiti durante tutto l’anno».

«La mobilità turistica sostenibile – rimarca infine l’assessore Calabrese – è una leva fondamentale per valorizzare l’intero patrimonio regionale, favorire la scoperta di nuove destinazioni e offrire ai visitatori un’esperienza di viaggio più ricca e integrata. Desidero esprimere un particolare apprezzamento per il lavoro svolto dal Dipartimento Turismo e dal dirigente generale Roberto Cosentino, che continua a operare con competenza e visione strategica nella programmazione di interventi concreti a sostegno del settore. Grazie a queste iniziative rafforziamo la capacità della Calabria di mettere in rete le proprie eccellenze, creando opportunità di sviluppo per i territori e contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici, offrendo nuove opportunità di visita e scoperta lungo tutto l’arco dell’anno».

Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma https://documentale.regione.calabria.it/portale/ entro il 23 giugno 2026 alle ore 12.

L’Avviso è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/bandi/avviso-pubblico-servizi-di-trasporto-turistico-2026/.