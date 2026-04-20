Avviso per la formazione di una graduatoria di merito destinata a eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato. La procedura prevede prova scritta e colloquio

Il Comune di Vibo Valentia informa che è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato nell’Area degli istruttori, con il profilo di istruttore di vigilanza, agente di Polizia locale.

La procedura, prevista dal Piao 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 97/2026, servirà a individuare figure da impiegare secondo le esigenze dell’ente.

La selezione prevede una prova scritta, con quiz, e una prova orale, sotto forma di colloquio. Il trattamento economico applicato sarà quello stabilito dal Ccnl Funzioni locali per l’Area degli istruttori. Il bando garantisce inoltre pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente.

Potranno partecipare i candidati in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea, che abbiano compiuto almeno 18 anni, siano idonei sotto il profilo psico-fisico allo svolgimento delle mansioni, in regola con gli obblighi di leva se dovuti, nel pieno godimento dei diritti civili e politici e privi di condanne o procedimenti ostativi.

Tra gli altri requisiti richiesti figurano l’assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dalla Pubblica amministrazione, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e della patente di guida di categoria B.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del reclutamento InPA. Il bando è stato pubblicato il 15 aprile e resterà aperto fino al 30 aprile.