Vibo Marina, Silvio Greco chiude la V edizione della rassegna “Ti porto un libro”

Conclusa per questa stagione la V edizione della rassegna culturale “Ti Porto un libro”, organizzata dalla Pro loco di Vibo Marina, in collaborazione con il Sistema bibliotecario vibonese e con il Comune di Vibo Valentia. Quella di quest’anno sarà un’edizione che non si dimenticherà facilmente, sia per la caratura degli ospiti che si sono alternati nella suggestiva cornice del porto di Vibo Marina, sia perché l’evento è stato inserito tra le manifestazioni di “Vibo Valentia capitale italiana del libro 2021”. [Continua in basso]

L’ultimo incontro, svoltosi ieri sera, ha visto come ospite Silvio Greco, biologo marino vibonese, consigliere del Ministero dell’Ambiente ed esperto di agroalimentare e di pesca nato. Una personalità di grande spessore, conosciuto a livello nazionale e internazionale, che la Pro loco è stata molto orgogliosa di ospitare. Alla serata erano presenti anche il comandante della Capitaneria di porto Massimiliano Pignatale e l’assessora alla Cultura Daniela Rotino, entrambi hanno portato i loro saluti, manifestando apprezzamento per l’iniziativa portata avanti dall’associazione. Il presidente della Pro loco, Enzo De Maria, si è detto molto soddisfatto per la buona riuscita dell’evento e ha voluto ringraziare in particolar modo i giovani soci del’associazione che quest’anno hanno direttamente gestito l’organizzazione della rassegna.

La serata è stata introdotta dall’esecuzione della canzone “Eppure soffia”, brano significativo di Pierangelo Bertoli dedicato all’inquinamento ambientale. Proprio quest’ultimo infatti è stato l’argomento centrale della serata. A dialogare con Silvio Greco sono stati il vicepresidente della Pro loco Ferdinando Cammarota e Giovanni Canduci, giovane biologo marino di Vibo Marina, impegnato come tecnico acustico all’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine di Ancona (Cnr Irbim). La conversazione è partita proprio dal tema che dava il titolo all’incontro, “La carta vocazionale dei mari calabresi”, un progetto pionieristico di studio e analisi dei nostri mari che Silvio Greco sta portando avanti. Ma si è poi passati a parlare anche di temi più scottanti che riguardano la strettissima attualità, argomenti che hanno destato molto interesse tra il pubblico presente. Tra questi la questione delle plastiche e delle micro plastiche, di cui il professore si è occupato in uno dei suoi ultimi lavori dal titolo “La plastica nel piatto”: Greco ha lanciato un monito forte e deciso verso le istituzioni, mettendo in risalto come sia ormai indispensabile la definitiva scomparsa della plastica usa e getta. Uno spazio è stato riservato anche al delicatissimo tema delle navi dei veleni, occasione per ricordare il compianto comandante Natale De Grazia, al quale Vibo Marina dedicherà una strada; e ancora agli incendi che si stanno verificando in questi giorni in Calabria e al recente problema dell’inquinamento del mare nelle frazioni marine, accompagnato da sospette morie di pesci e da un innaturale colore dell’acqua. La responsabilità, ha sostenuto Greco, è sempre dell’uomo e del cattivo funzionamento dei sistemi di depurazione. [Continua in basso]

Questo incontro conclusivo si è rivelato, insomma, di grande interesse e ha attirato la curiosità e le domande del pubblico, che certamente è andato via con una consapevolezza diversa. «Personalità come Silvio Greco sono una grande risorsa per il nostro territorio – ha detto il presidente De Maria – e il suo parere dovrebbe essere più spesso richiesto e ascoltato». Alla fine di questo incontro interessante e partecipato la Pro loco ha ringraziato tutti i presenti dando appuntamento alla prossima edizione di “Ti Porto un libro”, diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate.