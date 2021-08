Filadelfia, il percussionista Miroglio apre i concerti “A lume di candela”

Attesa per questa sera per l’esibizione dell’artista Fiona Pui-Yee Foo. Gli eventi sono stati promossi dall’associazione Melody in sinergia con l’amministrazione comunale

Il percussionista francese Thierry Miroglio ha aperto nella serata di ieri in piazza Serrao a Filadelfia i concerti “A lume di candela” organizzati dall’associazione Melody in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio De Nisi. Le iniziative rientrano nell’ambito della dodicesima edizione del Concorso internazionale Città di Filadelfia Premio speciale Paolo Serrao. Le performance proseguiranno fino al 31 agosto. L’appuntamento di ieri sera ha visto protagonista Thierry Miroglio, uno dei pochissimi percussionisti a condurre attività di solista grazie a un repertorio di oltre trecentocinquanta pezzi e seguiti in più di quaranta Paesi e nei festival più prestigiosi al mondo.

Il concerto di Miroglio

Miroglio, che collabora con alcuni studi di ricerca elettroacustica di primo piano come Iracam di Parigi, Keams di Seoul, Eamc di Shanghai, Beams di Boston, Cemc di Pechino, ha alle spalle collaborazioni di assoluto rilievo con compositori come John Cage, Luciano Berio, Kaija Saariaho, Franco Donatoni, Philippe Hersant, Gérard Grisey, Brian Ferneyhough, Ivan Fedele. In più è docente al Conservatorio “Darius Milhaud” di Parigi e completa la propria attività didattica con masterclass, conferenze e seminari sulle percussioni nella musica contemporanea. Ha fondato i Rencontres Internationales de Percussions e dirige le Nuits de la Fondation Maeght a Saint-Paul-de-Vence.

L’iniziativa di questa sera

La serata odierna ospiterà invece il concerto per Marimba dell’ artista Fiona Pui-Yee Foo. Ha iniziato ad esibirsi sul palco come pianista all’età quattro anni e come percussionista a sei. Le sue sensazionali performance con tecniche impeccabili e splendidi movimenti riescono sempre a dare una piacevole sorpresa per il pubblico.

Fiona si è esibita ampiamente in tutti i continenti tra cui Austria, Belgio, Cina,Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Irlanda, Italia, Corea, Lettonia, Lussemburgo, Macao, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera, Paesi Bassi, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. È anche il direttore artistico della International Hong Kong Percussion Convention di Hong Kong.