Monterosso Calabro, l’amministrazione premia il dottore Talesa

L’amministrazione comunale di Monterosso Calabro ha inteso premiare il dottore Antonio Talesa, referente sanitario aziendale dell’Asp di Vibo Valentia, «per l’attenzione mostrata verso ogni persona nei momenti della debolezza quando il male del corpo o dell’anima assale e tutti, grandi e piccoli della terra – spiega in una nota il Comune – sono indifesi di fronte al dramma che li sovrasta».

Come lo stesso dottore Talesa ha sostenuto in diverse occasioni, «L’assistenza non ha valore, a meno che non venga prodigata con piacere; quando si esercita per dare nell’occhio o per paura dell’opinione pubblica è gravosa e avvilente. L’aiuto dispensato senza gioia non benefica né il datore né il ricevente. Invece scompaiono gli altri piaceri e le altre passioni, se paragonati alla gioia che procura il prendersi cura del proprio prossimo». L’amministrazione comunale ha quindi inteso ripercorrere attraverso la scelta di alcune foto, le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera. Il dottore Talesa ha partecipato all’incontro, sottoponendosi di buon grado a diverse domande.

Lo hanno accompagnato in questo percorso, ognuno per la particolare sezione di vita condivisa, il prof. Vincenzo Nicola Talesa, fratello del festeggiato e direttore del dipartimento di Medicina dell’Università di Perugia, il dott. Franco Galati, primario del reparto di Neurologia dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, il figlio dott. Giuseppe Talesa, gli amici fraterni Antonio Crispino, Antonio Pasceri e Giacomo Puzzello, il dottor Peppino Oppedisano, direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e, infine a completare la lista delle sorprese – dopo una piccola gag del sindaco di Monterosso Calabro Antonio Giacomo Lampasi – la dottoressa Maria Bernardi, commissario straordinario Asp di Vibo Valentia, che ha consegnato al dottor Antonio Talesa una targa a ricordo dell’avvenimento, in cui sono espressi i sentimenti di gratitudine della comunità. Il dottore Talesa, visibilmente commosso e anche compiaciuto per l’affetto manifestato nei suoi confronti, ha ringraziato tutti e ha raccomandato particolare attenzione nei confronti dei giovani, aggiungendo da parte sua un particolare ringraziamento alla Protezione civile, per il supporto fondamentale prestato nella somministrazione del vaccino alla popolazione. Al termine della cerimonia, organizzata con il supporto dei ragazzi del servizio civile e particolarmente festosa, sono state consegnate a tutti i partecipanti le matite perpetua, ormai simbolo nel mondo di Monterosso dopo l’exploit del Green Carpet Award conquistato alla Scala di Milano con l’antica storia della miniera di grafite.