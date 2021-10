LaC vince la sfida della maratona elettorale: numeri record dalla Tv al Web

La maratona elettorale è ormai un must, un appuntamento che i maggiori network non possono mancare, con il duplice obiettivo di offrire ai propri lettori e telespettatori una copertura esaustiva della tornata elettorale e, contestualmente, consolidare la propria posizione nel panorama informativo locale e nazionale. Un banco di prova che si rinnova a ogni competizione elettorale e che, anche questa volta, ha visto LaC Tv e le testate web del gruppo editoriale Diemmecom (lacnews24.it, ilvibonese.it, ilreggino.it e cosenzachannel.it) affrontare e vincere la sfida. [Continua in basso]

Servizi giornalistici da tutte le province

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, per la scelta del nuovo presidente della Calabria e di 82 sindaci in altrettanti Comuni chiamati al voto, hanno visto l’impegno straordinario di mezzi e professionisti, tra tecnici e giornalisti, che hanno coperto l’intero territorio regionale, offrendo corrispondenze da tutte le province calabresi e dai maggiori Comuni coinvolti nella tornata elettorale, a cominciare da Cosenza e Siderno, i due centri con più di 15mila abitanti per i quali è previsto il turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre.

Ospiti prestigiosi e approfondimenti

Gli studi televisivi di LaC hanno ospitato la diretta condotta da Pietro Comito e Francesca Lagoteta, che hanno interloquito con i giornalisti in collegamento dai seggi elettorali e dalle segreterie politiche, offrendo in tempo reale i dati dello spoglio, che venivano commentati di volta in volta con gli ospiti che si sono dati il cambio nel salotto televisivo di LaC e durante i collegamenti in esterna. Ad animare il talk, offrendo spunti di riflessione e commenti, c’erano in studio Antonella Grippo, autrice e conduttrice di Perfidia, e il vicedirettore di LaCNews24.it Enrico De Girolamo. Ad arricchire il tutto ci sono state le interviste del direttore Pino Aprile a personaggi del calibro di Maurizio De Giovanni, Antonio Padellaro, Giordano Bruno Guerri e Luca Telese. In collegamento sono intervenuti anche leader politici nazionali, come Matteo Salvini e Gaetano Quagliariello, intervistati dal vicedirettore del Tg di LaC, Pier Paolo Cambareri. [Continua in basso]

Maratona elettorale di LaC: tutti i numeri da record

Alla fine della due giorni elettorale, le testate web del gruppo hanno registrato complessivamente 1,6 milioni di visualizzazioni e 550mila utenti unici. Sui social le persone raggiunte sono state 1,5 milioni, mentre le impression ammontano a 4,7 milioni.

Estremamente significativi anche i numeri registrati dall’emittente televisiva durante la due giorni di maratona elettorale, con un totale di 350mila spettatori.

Cifre che si sono riverberate anche sulle 15 testate web calabresi che hanno ospitato sui propri giornali online i banner che rimandavano allo speciale elezioni allestito su LaCNews24.it.



«Ormai la maratona elettorale di LaC è una macchina rodata, che scandisce con tempestività ogni tornata elettorale in Calabria, diventando punto di riferimento fisso anche per la stampa nazionale – ha commentato il direttore editoriale Maria Grazia Falduto -. Non possiamo che essere soddisfatti di questi numeri, ma ancora di più lo siamo per la fiducia che i nostri telespettatori e lettori ci rinnovano con sempre più entusiasmo. Una fiducia che rappresenta la nostra principale motivazione e la spinta maggiore a fare sempre meglio».