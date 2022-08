Il ritorno di SerreinFestival: territorio e attualità al centro della kermesse

È stata poi la volta dei sindaci coinvolti, con il primo cittadino di Mongiana, Francesco Angilletta, che ha posto l’accento sul contributo storico e culturale offerto dalla sua comunità: «Parleremo di storia ma con un occhio al presente e al futuro. Avremo come ospiti Danilo Franco e Mariolina Spadaro, esperti di storia preunitaria e di archeologia industriale, perché il nostro è un passato importante che ci aiuta a costruire una nostra identità».

Per il sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, importante è la sinergia tra le realtà coinvolte: «Sono sostenitore delle fusioni dei comuni – ha spiegato – Serra dovrebbe essere capofila, sia da un punto di vista politico che culturale».

A testimoniare la varietà dei temi trattati, il contributo di Rossella Corsaro, della scuola di danza New Gymnasium, che ha evidenziato come lo sport sia stato duramente colpito dalla pandemia: «Per questo vogliamo dare fiducia ai giovani per ripartire con il nuovo anno». Mentre Mario Papasodaro, dell’associazione Vivi Serra San Bruno, ha puntato sul rilancio del territorio: «Siamo ricchi di bellezze poco conosciute, vantiamo siti importanti che meritano di essere apprezzati da tutti. L’attenzione riservata a questo festival consentirà di aprirci ancora di più al mondo».

Il Museo dell’Emigrazione

Spazio anche alle tematiche culturali, con il direttore del Museo dell’emigrazione, Bruno Congiustì, che ha sottolineato come il fenomeno dell’emigrazione non abbia «una legislazione adeguata, nonostante l’alto tasso in Calabria. In ogni paese della nostra regione avremmo voluto un museo dell’emigrazione, per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni su un problema storico, atavico. Se riusciremo a raccogliere i tesori culturali del territorio, allora, forse, cresceremo», ha concluso.

Le eccellenze di Calabria

Tra gli appuntamenti di spessore della kermesse, anche la serata del 12 agosto, illustrata dal direttore artistico, Giovanna Giacco: «Sarà uno spettacolo in cui si legano cultura, eccellenza, musica e arte – ha spiegato -, tutto rigorosamente calabrese. Saranno premiati Emanuela Lento, Anna Barbaro, Maurizio Talarico e Raffaele Primo. Una serata vedrà la conduzione di Vittoriana Abate e la partecipazione di Cataldo Calabretta, Alfredo Barillari, Vitaliano Papillo, Giuseppe Falcomatà, Filippo Mancuso ed Ettore Rosato, oltre ad Alessandro Greco».

La coordinatrice del festival, Maria Rosaria Franzé, ha evidenziato il contributo del patron Censore alla riuscita dell’evento: «È lui il cuore pulsante che sprona tutti con caparbietà e costanza, se siamo alla sesta edizione è grazie a lui. Anche quest’anno saranno tutti appuntamenti di spessore e ricchi di ospiti e di spunti. La nostra forza sta anche nel fare rete, per questo speriamo che il festival possa costruire qualcosa di positivo per il territorio e continuare a crescere».

Il messaggio del Festival

Chiusura affidata al direttore artistico del Serre in festival, Armando Vitale, che ha illustrato i temi pregnanti della manifestazione: «Il festival vuole mettere insieme una riflessione collettiva sull’attualità e la valorizzazione del territorio. La sua ambizione – ha proseguito – è quella di ragionare in grande e rendere più visibile un territorio ricco di natura e storia. E per farlo non si chiude nelle mura di Serra, ma vuole coinvolgere tutte le energie del territorio. Ma serve anche a riflettere sui problemi attuali – ha evidenziato Vitale -, su come dobbiamo muoverci per non rimanere passivi su questi temi. La pandemia, la guerre, l’ambiente: dobbiamo partire da qui per comprendere il senso del festival, che è parte di uno sforzo collettivo per sensibilizzare su queste tematiche che non possono più essere ignorate».

Appuntamento, dunque, a mercoledì 10 agosto, quando prenderà il via ufficialmente la manifestazione, per proseguire fino alla serata di chiusura del prossimo 13 agosto.