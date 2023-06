A Vibo Marina sbarca il mondo dell’Indie con “Maledetta Primavera”

Con l’arrivo della bella stagione, Vibo Valentia si anima grazie a Maledetta Primavera Indie, un progetto che mette in primo piano gli artisti indie italiani, provenienti da tutto il territorio nazionale e dunque anche da quello regionale. Una nuova iniziativa che rappresenta il naturale sviluppo dell’esperienza maturata con l’organizzazione del Bivona Beach Festival, che nel 2021 ha dato vita all’Associazione di promozione sociale Vibers. Maledetta Primavera Indie non solo offre una piattaforma di espressione per gli artisti indie, ma contribuirà anche a finanziare la nuova edizione del Bivona Beach Festival, evento estivo molto atteso che, ogni anno, riempie le spiagge vibonesi con musica dal vivo, sana competizione e momenti di condivisione, cultura, responsabilità e partecipazione, valori fondamentali promossi dall’Associazione. Inoltre, un elemento di connessione tra i due progetti è il contest lanciato dall’Associazione, che offre l’opportunità agli artisti di esibirsi sul palco estivo, una vetrina ambita e ricca di opportunità. «Pensavamo di regalare un contest agli artisti emergenti del territorio, ma siamo stati inondati di partecipazioni anche esterne alla nostra regione, e ci siamo detti “Perché no?”. Questo è il segnale che il festival sta girando anche altrove, crescendo di credibilità e valore», spiega il presidente dell’associazione, Antonio Tocco.

RoadtoBe Contest rappresenta un’opportunità unica per gli artisti emergenti di farsi conoscere e di condividere il palco con artisti di fama nazionale e internazionale. La competizione si intensificherà serata dopo serata, fino alla finalissima in cui verrà decretato il vincitore assoluto del Contest di Maledetta Primavera Indie. Il fortunato artista avrà l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco del Bivona Beach Festival che quest’anno animerà le giornate dal 16 al 19 agosto. Proprio per il 19 agosto infatti è stata annunciata la presenza di Mobrici, cantautore già noto al grande pubblico che conta quasi mezzo milione di ascoltatori mensili su Spotify. Ma l’artista, ex frontman dei Canova, è solo l’inizio. Il Bivona Beach Festival è in procinto di annunciare altri nomi di rilievo e rivelazioni che arricchiranno la lineup dell’evento estivo.

In attesa dell’estate, ci si potrà godere però i prossimi appuntamenti di Maledetta Primavera Indie, che ha da poco svelato il calendario d’eventi completo. Il 15 giugno sarà il momento dei Serendipity, band bergamasca che in pochi mesi ha superato un milione e mezzo di ascolti su Spotify, conquistando le copertine di Indie Italia e Scuola Indie, e cavalcando palchi importanti come quello del Primo Maggio a Roma. Il 30 giugno si recupera la serata in compagnia di Laurino, giovane autore, compositore e musicista veronese, dal grande talento, arrivato su palchi importanti come l’Arena di Verona e Sanremo. Il 6 luglio poi è il turno di Santachiara, classe ’98, un’esplosione di sonorità e sensazioni diverse, raggiunte negli anni dagli innumerevoli stimoli che l’artista ha ricevuto dalla sua vita “on the road”, che lascia un’impronta importante nella sua carriera professionale. Si conclude poi il 20 luglio con il duo Viito, un progetto creativo portato avanti da due coinquilini nel cuore di Roma, che dopo il successo “Sei bella come Roma” pubblicata nel 2018, hanno portato la loro musica in tour fino ad approdare a Maledetta Primavera Indie. Tutto questo nella splendida cornice di Villa delle Rondini, che con il suo incantevole giardino, illuminato da luci soffuse, offre una vista mozzafiato sullo splendido porto di Vibo Marina, creando l’atmosfera perfetta per aperitivi al tramonto e piacevoli chiacchiere. Al festival si potrà aderire partecipando ad una campagna di crowdfunding consultabile sul sito www.vibers.org/maledetta. Con una donazione di 10 euro si avrà in cambio l’ingresso all’evento Maledetta Primavera Indie e uno spumante di benvenuto in omaggio, ed i contributi serviranno a creare una versione sempre migliore dell’appuntamento estivo sulle spiagge di Bivona.Chi lo desidera potrà fare una donazione a prescindere dalla presenza durante le serate in calendario, perché ciò che andrà a supportare sarà l’offerta culturale della propria terra.

LEGGI ANCHE: È tutto pronto a Vibo Valentia per la III edizione di Vibocomics

Bilancio positivo per l’evento TedxVibo, Lo Bianco: «Abbiamo raccontato il coraggio di coloro che osano sognare»