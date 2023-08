Vibo, “Le ragazze del paese accanto” in concerto alla Fattoria Didattica Junceum

“Le Ragazze del paese accanto” si esibiranno alla Fattoria Didattica Junceum, questa sera alle ore 19.30 e a seguire ci sarà una degustazione enogastronomica a cura dei volontari dell’associazione “La Goccia”. “Questo giovane ensemble corale, proveniente da Crotone, – fanno sapere gli organizzatori – incanterà con un repertorio eclettico e affascinante, composto da canti in lingua portoghese, spagnola, georgiana, sanscrita e calabrese. Sarà un vero e proprio viaggio attraverso le sonorità di diverse culture e tradizioni. Le voci angeliche de “Le Ragazze del paese accanto” regaleranno emozioni intense e faranno immergere il pubblico in un’atmosfera magica. I loro canti, eseguiti con passione e maestria, porteranno i presenti in un mondo di melodie incantevoli e armonie sorprendenti. performance uniche che rappresentano un’occasione che farà viaggiare con la mente e con il cuore. Un grande progetto di vita che associazione e fattoria con altri partner portano avanti ormai da oltre 10 anni nella nostra comunità a favore dei più fragili“.

