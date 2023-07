Vibo, tutto pronto per la seconda edizione de “La fattoria delle idee”

L’associazione la Goccia e la Fattoria didattica e sociale “Junceum” danno vita alla seconda edizione de “La fattoria delle idee”. L’evento vedrà impegnati tutti gli organizzatori e i volontari in una quattro giorni di festeggiamenti e manifestazioni di interesse didattico, musicale e fortemente sociale. Inoltre ci sarà l’impegno dei ragazzi dell’associazione La Goccia, che a seguire delizieranno tutti i partecipanti con una degustazione di prodotti enogastronomici tradizionali aziendali. L’inizio della kermesse è previsto per oggi, martedì 11 di luglio, dalle 19:30, con l’esibizione di Peppe Voltarelli, finalista al premio tecno 2023; nella giornata del 19 luglio, dalle 18:30, Mimmo Gangemi presenterà il suo libro “L’atomo inquieto“, a conversare con l’autore sarà Daila Miceli; il 25 di luglio, dalle ore 18:30, Antonio Viscomi converserà con l’autore Paolo Chirumbolo del suo libro “Il gioco delle sedie e in ultimo“, a chiudere l’evento, il 6 agosto direttamente da Crotone Le ragazze del paese accanto.

LEGGI ANCHE: Vibo accoglie il “Nastro Rosa Tour”, il Giro d’Italia a vela organizzato dalla Marina Militare

Pizzo, tutto pronto per lo spettacolo d’arte coreografica “Start Over – Ricominciare”

“Blu carpet festival”, il Porto di Tropea si prepara a grandi eventi musicali – Video