Il ruolo delle donne nel mondo culturale calabrese, focus alla Fattoria didattica “La goccia”

Questa sera alle ore 19.00 a Vibo Valentia, alla Fattoria didattica “La Goccia” nell’ambito della rassegna “La Fattoria delle idee” si terrà un incontro sul ruolo delle donne nel mondo culturale calabrese. La lotta per la parità di genere non è solo una questione economica e non riguarda solo i diritti civili. Non basta avere le stesse opportunità in un mondo disegnato dagli uomini, ma è necessario che anche le donne contribuiscano immaginando nuove mappe. Perché da noi questo sembra più difficile? Il sociologo Giap Parini ne discute con Paola Bottero, giornalista nonché direttore strategico del Gruppo Pubbliemme|Diemmecom, LaC Network e ViaCondotti21 con Maria d’Andrea, archeologa, con Daila Miceli, notaia, con Maria Loscrì, docente, e Giusy Staropoli Calafati, scrittrice. La rassegna è curata da Maria Teresa Marzano.