A Nicotera il concerto del giovane chitarrista Giuseppe Contartese

Il terzo appuntamento del Festival chitarristico avrà luogo l’11 agosto alle ore 22.00 presso il Chiostro di Palazzo Convento (Municipio) – Nicotera. Il concerto “Chitarra…all’opera” vedrà come protagonista il musicista Giuseppe Contartese, originario di San Calogero ma da diversi anni vive e studia a Cremona chitarra e composizione. Giuseppe Contartese, pur essendo molto giovane, si presenta con un palmares di tutto rispetto, risulta infatti vincitore di diversi primi premi assoluti in importanti concorsi chitarristi e lo si trova spesso protagonista in molti concerti. Dal titolo del concerto si evince in parte il programma che sarà incentrato prevalentemente su trascrizioni di brani operistici tratti da due capolavori verdiani: La traviata e Il trovatore. Inoltre sono previsti brani che spaziano da Domenico Scarlatti a Francisco Tarrega, Dionisio Aguado fino a Hector Villa Lobos. Il prossimo e quarto appuntamento avrà luogo il 18 agosto nel Chiostro di Palazzo Convento alle ore 22.00 e vedrà come protagonista il chitarrista vibonese Enrico Damiano Vallone.

