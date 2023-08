Tropea, Blue Carpet Music Festival: tutto pronto per il concerto di karima

Domenica 13 Agosto alle ore 21 si svolgerà il secondo appuntamento del Blue Carpet Music Festival, la rassegna musicale organizzata dal Porto di Tropea Spa. “Stavolta tocca a Karima con “Lifetime” in duo con Piero Frassi. Spettacolare sia su disco che dal vivo, – spiegano gli organizzatori – Karima è una delle voci più intese del panorama pop jazz italiano: ha lavorato con giganti come Burt Bacharach che ha anche scritto per lei ed è stato suo ospite durante la sortita sanremese, ha aperto concerti per stelle come Whitney Houston e, forte dei tanti concerti in giro per il mondo che ne hanno perfezionato l’espressività e consolidato la reputazione, è oggi un talento purissimo che unisce a un controllo perfetto della voce una maturità artistica e una freschezza che rendono tutti i suoi spettacoli un mix di raffinatezza, potenza ed emotività. Per l’occasione sarà accompagnata al pianoforte dal Maestro Piero Frassi, musicista di valore assoluto che ha esordito con Lee Konitz, uno dei grandi del jazz, prima di affermarsi coi nomi più importanti del jazz italiano. Blue Carpet Music Festival si svolge in una location unica, l’anfiteatro del Porto di Tropea, e si tratta di uno scenario che aggiunge suggestione a ogni evento. La scelta degli artisti nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione del Porto diretta da Vincenzo Aristide di Salvo e Maria Teresa Marzano a cui è stata affidata la direzione artistica e coincide con una visione comune di valorizzazione culturale di uno spazio che merita di essere conosciuto e apprezzato da una platea sempre più vasta, attenta alla qualità e alla raffinatezza delle proposte. Il concerto sarà preceduto, come era già accaduto col primo appuntamento della manifestazione, da un elegante aperitivo all’interno dell’anfiteatro. Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi alla segreteria organizzativa del Porto di Tropea”.

