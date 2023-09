Tropea, tutto pronto per il concerto “sensoriale” del maestro Emilio Aversano

Il concerto che si terrà questa sera alle ore 21,30 presso l’ex monastero di Santa Chiara, sarà un unicum rispetto ai concerti che compongono il calendario varato quest’anno dall’associazione musicale “Armonie della Magna Grecia”. Musica e profumi sono il binomio che caratterizza questo evento “sensoriale”, creato assieme agli ideatori delle fragranze “Acqua degli Dei”. Proprio nel titolo del concerto di stasera, “Suoni e profumi danzano nell’aria della sera”, c’è tutto il concept dell’evento. I brani in scaletta, che saranno di volta in volta abbinati precise fragranze, sono: “Al Chiaro di Luna” di Beethoven, “Tristano e Isotta” di Liszt e Wagner, “Eolian hard” di Chopin, “La tempesta” di Beethoven, “Due sonate” di Scarlatti, due Notturni di Chopin, ed in fine “Preludio n. 4” dal primo libro dei Preludi di Debussy.

LEGGI ANCHE: A Tropea un concerto tra musica e profumi a cura del maestro Emilio Aversano

Tra miti antichi e sapori calabresi: la trasmissione “4 Ristoranti” fa tappa lungo la Costa degli dei

Tropea, attesa per il concerto del violoncellista Pes e del pianista Anelli