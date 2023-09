Ricadi, a Torre Marrana lo spettacolo “Battiti calabresi”

C’è grande attesa per lo spettacolo teatrale “Battiti calabresi”, scritto da Renato Costa, che andrà in scena domenica 17 settembre a Torre Marrana a Ricadi. Un evento che avrà luogo in uno dei punti più suggestivi di Capo Vaticano e che, richiamando il pubblico dalle ore 18,30, regalerà ai tanti presenti l’atmosfera mozzafiato di un tramonto spettacolare. Ad aprire l’evento sarà il sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, coadiuvato dall’assessore comunale alla cultura Francesca Loiacono e dal presidente della Proloco Capo Vaticano Giacomo Benedetto. Questa terza tappa dello spettacolo, organizzata dal Comune di Ricadi e dalla Proloco Capo Vaticano, sarà dunque un viaggio fra le parole dei grandi autori del patrimonio culturale calabrese e non solo, grazie al direttore artistico Renato Cosa e alle voci di Pamela Bruno, Dolores Mazzeo, Giuseppe Ingoglia e del chitarrista Enrico Damiano Vallone.

