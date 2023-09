Ricadi, a Torre Marrana arriva l’atteso spettacolo “Battiti calabresi”

La Proloco Capo Vaticano assieme al Comune di Ricadi, ha organizzato per domenica 17 settembre a Torre Marrana lo spettacolo gratuito “Battiti calabresi”, scritto da Renato Costa. «Tutti gli amanti della cultura calabrese sono invitati a questo evento che – spiegano dalla pro Loco – – conferma come Torre Marrana prosegua nella sua eccellente vita polifunzionale che ci è tanto a cuore. Questo, sarà solo il primo di tanti eventi che certamente organizzeremo all’insegna della convivialità e della socialità». L’evento, che avrà inizio dalle ore 18,30, beneficiando della magnificenza del tramonto che da Torre Marrana è anche possibile apprezzare, prevede una breve introduzione da parte del sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, poi l’intervento dell’assessore comunale alla cultura Francesca Loiacono. «A dimostrazione dell’interesse che sta suscitando il reading “Battiti Calabresi” – ha concluso l’associazione -, anche la Proloco di Capo Vaticano ha voluto fortemente organizzare una data in questa seconda edizione. Il suggestivo anfiteatro di Torre Marrana a Ricadi accoglierà a sorpresa la terza tappa di “Battiti calabresi”. Il direttore artistico, nonché editore Renato Costa, in compagnia delle voci di Pamela Bruno, Dolores Mazzeo, Giuseppe Ingoglia e del chitarrista Enrico Damiano Vallone vi aspettano in questa suggestiva location per ammirare un meraviglioso tramonto viaggiando fra le parole dei grandi autori del patrimonio culturale calabrese e non solo».

