Ricadi, Comune e Proloco organizzano un corso di pittura

La Proloco di Capo Vaticano, unitamente al Comune di Ricadi, ha organizzato un corso di pittura e di disegno dal tema “Insieme a voi per lo sviluppo creativo e intelligente del territorio ricadese”. Le lezioni, a cura dell’artista Maria Anna Lucà, inizieranno sabato 7 ottobre nei locali della “Casa delle associazioni” in via Stazione (ex scuole elementari) a San Nicolò di Ricadi. Mentre fervono ancora i preparativi, Proloco e Comune fanno sapere che il giorno prima, ad orario ancora da stabilire, ci sarà la presentazione del corso alla presenza del sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, dell’assessore comunale alla cultura Francesca Loiacono e della stessa artista Maria Anna Lucà che esporrà il programma di base. Successivamente si passerà al colloquio con i genitori degli iscritti e si procederà alla registrazione degli aderenti al corso che durerà quattro lezioni mensili, ogni sabato, dalle ore 9,00 alle per 12,00 sempre presso la “Casa delle associazioni”.



