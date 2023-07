Proloco di Ricadi, Benedetto: «Dopo anni di richieste abbiamo ottenuto una sede»

La Proloco di Ricadi ha finalmente una nuova sede. «Dopo anni e anni di richieste scritte e protocollate che pervenivano dal direttivo della Proloco e andate sempre a vuoto con le amministrazioni precedenti, che mai hanno voluto prenderle in seria considerazione, ho il piacere di comunicare che, grazie appunto al gran lavoro svolto da tutti e con la grande volontà dell’amministrazione comunale guidata da Nicola Tripodi, siamo riusciti ad ottenere l’assegnazione di una nuova sede operativa dove fissare la nostra residenza ufficiale». A dichiararlo è il presidente della Proloco Giacomo Benedetto il quale ha aggiunto: «Avremo a disposizione uno dei locali dell’ex plesso scolastico di San Nicolò, già ristrutturato, con servizi igienici, cortile interno e una grande sala per meeting, congressi e riunioni». La convenzione è stata firmata nei giorni scorsi dal vicepresidente Roberto Incoronato nella sede comunale. «La durata della convenzione – ha puntualizzato il presidente della Proloco -, sarà di tre anni ma rinnovabili per altri tre e cosi via. Questa assegnazione ci consentirà di valutare quanto prima di ridurre il costo annuale della tessera di appartenenza che era stato fissato considerando l’autogestione finanziaria pagandoci l’affitto della sede, senza alcun contributo pubblico. Con la speranza quindi di poter far avvicinare pure i giovani, che oggi ci mancano, magari proprio a causa del costo della tessera annuale». Nei prossimi giorni ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale delle chiavi alla presenza del sindaco e dei presidenti delle associazioni assegnatarie.

