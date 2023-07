Ricadi, Proloco e parrocchie unite per il concorso “Fai un selfie coi nonni”

In previsione della terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani indetta da Papa Francesco, che si celebrerà domenica 23 luglio, anche la comunità ricadese ha inteso mobilitarsi per l’evento attraverso le parrocchie e la Proloco organizzando un concorso fotografico denominato “Fai un selfie coi nonni”. Dal 15 al 22 luglio a tutti gli utenti destinatari, maggiorenni, residenti e/o domiciliati esclusivamente nel Comune di Ricadi verrà data la possibilità di partecipare al concorso indetto, secondo precise modalità dettagliatamente espresse anche sulla pagina Facebook della Proloco Capo Vaticano. «Questa iniziativa – hanno fatto sapere gli organizzatori -, in considerazione del tema scelto dal Papa “di generazione in generazione”, dovrà farci riflettere sul valore del tempo trascorso insieme ai propri genitori, nonni e zii più fragili: ognuno di loro, grazie al proprio bagaglio di esperienze rappresenta una figura di riferimento per chi li circonda e, pertanto, necessita delle giuste attenzioni e cure. Inoltre il Papa ci tiene a sottolineare l’importanza della vicinanza e dello scambio tra le generazioni, nel segno della crescita reciproca. Ecco perché la Giornata dei nonni e degli anziani è strettamente legata alla Giornata mondiale della gioventù che si celebrerà in Portogallo dall’1 al 6 agosto». «I giovani possono essere la “speranza di una nuova unità per l’umanità frammentata e divisa – ha sottolineato il Papa -, ma solo se hanno memoria. Solo se ascoltano i drammi e i sogni degli anziani”. Questo concorso – proseguono dalla Proloco – permetterà di coinvolgere i propri cari in un mondo ai loro occhi dinamico e distante, che si evolve rapidamente grazie allo sviluppo della tecnologia. I piccoli gesti possono fare la differenza: la leggerezza con la quale oggi si scatta un selfie o una fotografia da condividere può diventare un’occasione per far sentire gli anziani parte integrante della società moderna e per collezionare ricordi insieme. Il nostro invito è quello di cogliere con uno scatto momenti piacevoli e divertenti in compagnia dei familiari, con l’obiettivo di trasmettere un’emozione. Il tema è anche un invito a riconsiderare e a valorizzare i nonni e gli anziani troppo spesso tenuti ai margini delle famiglie, delle comunità civili ed ecclesiali. La loro esperienza di vita e di Fede può contribuire, infatti, ad edificare società consapevoli delle proprie radici e capaci di sognare un avvenire più solidale».

Uno degli scatti in concorso, autore Antonio Morbidi

Per partecipare, basterà dunque scattarsi una selfie, o farsi scattare una foto la più emozionante e intuibile nel significato del tema. Le foto dovranno catturare un momento piacevole e simpatico in compagnia del o dei familiari anziani. Nel dettaglio dovranno realizzare una foto all’interno della quale siano presenti almeno due soggetti (il/la nipote e una persona anziana); potranno comunque essere presenti anche più persone. Sono esclusi infine e potranno essere invalidati in qualsiasi momento anche a posteriori, tutti i contenuti non originali a titolo esemplificativo ma non esaustivo scaricati dal web, coperti da copyright eccetera. Gli amici potranno supportare lo “scatto” con like e commenti per raggiungere il numero minimo di 5 voti necessari per accedere alla valutazione da parte della giuria, che ne visionerà i contenuti ed esprimerà un giudizio basandosi sui tre criteri: aderenza alla tematica del concorso, originalità, estetica. Infine, verranno individuati 3 contenuti fotografici vincenti che si aggiudicheranno un premio ciascuno.

LEGGI ANCHE: Proloco di Ricadi, Benedetto: «Dopo anni di richieste abbiamo ottenuto una sede»

Il piacere della lettura, la Proloco di Capo Vaticano aderisce al concorso di Epli

Ricadi, il Comune guarda al digitale per i servizi ai cittadini attraverso un’app