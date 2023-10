Tropea, al Santa Chiara il concerto del maestro Luigi Giachino

Luigi Giachino

L’associazione “Tropea Musica”, in collaborazione con AmaCalabria, per la stagione concertistica 2023 lunedì 9 ottobre alle ore 21,00 porta sul palco il maestro Luigi Giachino all’ex monastero di Santa Chiara per il suo concerto “Immaginando in musica”. L’esibizione prevede, tra le diverse opere in esecuzione, anche “My heart will go on” degli autori James Horner e Will Jennings; “Il Padrino” Suite di Nino Rota; “Il Postino” di Luis Bacalov ed alcune delle più celebri opere del maestro Ennio Morricone quali: “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America” Suite, “Nuovo cinema paradiso”, “La leggenda del pianista sull’Oceano”, “Malena”. Luigi Giachino, dopo i diplomi in pianoforte e composizione con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino, ha proseguito gli studi con Vincenzo Vitale e Giorgio Ferrari. Ha conseguito un attestato di specializzazione Cee in composizione, arrangiamento e direzione d’orchestra di musica extracolta. I suoi lavori cameristici, sinfonici e lirici, sono eseguiti periodicamente in concerti e registrazioni. È stato fellow della Bogliasco Foundation per la composizione del melodramma “La casa del nonno” (Sonzogno).

Tra i tanti premi ricevuti, ricordiamo quello del 1993 per una borsa di studio della Direzione Generale Siae per studiare con Carlo Savina di cui, poi, ne è diventato assistente in diverse sedi. Giachino è autore di balletti, musiche di scena e schermiche per vari committenti fra i quali RaiDue, Torino Spettacoli, Ministero dell’Ambiente – Commissione europea Dd XI – Lipu, Città di Torino, Giugiarodesign, Rai Tre, Università di Torino, Accademia regionale di danza di Torino, International Help e Centro estero Camere di commercio piemontesi. Spesso impegnato in concerti, masterclass e giurie di concorso, dal 2004 al 2007 è stato docente presso l’Università di Torino e di Genova e responsabile musicale della televisione universitaria Extracampus. Ha svolto attività musicale in varie parti del mondo tra cui Austria, Principato di Monaco, Siria, Slovenia, Svizzera, Belgio, Turchia, Brasile e Giappone. Dal 1986 svolge attività organizzativa per più enti, associazioni e amministrazioni pubbliche. Recentemente ha realizzato, con il flautista Giuseppe Nova, un disco edito dal quotidiano La Stampa di Torino. Dal 1990 è titolare di cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Genova, in cui è attualmente vice direttore. Nel 2017, su incarico del Comune di Genova, ha assunto il ruolo di Mentor nel progetto europeo Emi (European Music Incubator).

