Tropea, tornano i seminari culturali di formazione firmati Anthropos

Ottavio Scrugli, presidente di Anthropos Tropea

A partire dalla metà di ottobre ripartono i seminari culturali dell’associazione Anthropos, retta dall’avvocato Ottavio Scrugli, giunta dal suo 29esimo anno di attività ininterrotta. Tutti gli incontri si terranno ogni sabato alle ore 17,00 presso la “Casa della Carità” a Tropea in via Abate Sergio. Il primo appuntamento, dal titolo “Intelligenza artificiale: opportunità o minaccia?”, aprirà il dibattito sulle questioni etiche ed avrà come ospiti il professore Maurizio Compiani, docente di Etica dell’intelligenza artificiale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Sabato 21 ottobre poi, “La sfida educativa”. Un focus tenuto da Gianna Barbieri, direttore generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale presso il ministero dell’Istruzione e del merito; da Agata Gueli, dirigente per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale presso il ministero dell’Istruzione e del merito. Il 18 novembre poi, il tema sarà “La Giustizia”. Ospiti per questa occasione saranno Luigi Viola, docente di Diritto delle nuove tecnologie presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e Mariapia Romeo, del dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università di Pisa. Sabato 9 dicembre, “Il Cinema”, con il regista e visual artist Giacomo Spaconi, specializzato in nuove tecnologie per arti visive. Sabato 16 dicembre, ore 17,00 spazio al tema “Agricoltura”, con il presidente dell’associazione Viticoltori vibonesi Renato Marvasi. Dopo la pausa natalizia, gli incontri riprenderanno da sabato 20 gennaio con il tema “Intelligenza artificiale e psicologia: come promuovere il benessere”, a cura di Beatrice Lento. Il 27 gennaio poi, “Occupazione e mondo del lavoro” con l’ingegnere Massimo Di Virgilio, presidente del club “Dirigenti delle tecnologie dell’informazione”. Giorno 10 febbraio, “I buchi eri ai tempi dell’intelligenza artificiale”. Per questo penultimo appuntamento sarà ospite Rocco Lico, ricercatore presso l’Istituto nazionale di astrofisica e l’Istituto de astrofisica de Andalucia’. L’ultimo seminario di Anthropos, in calendario per sabato 17 febbraio, toccherà il tema “Le applicazioni sanitarie” con Carmelo De Maria, docente di Tecnologie innovative nella biomedicina presso l’Università di Pisa, e l’ingegnere Michele Cello ITManager presidente del CTS Calabria della Cosietà italiana telematica.

