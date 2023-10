Grande successo per la seconda edizione di “Vibo in Fermento”

“La seconda edizione dell’evento “Vibo in Fermento“, organizzato dalla Pro Loco Vibo città Aps Unpli con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, registra un grande successo. Partecipanti di ogni età e famiglie intere hanno affollato le vie di corso Vittorio Emanuele III tra i mastri birrai, quest’anno raddoppiati a dieci, gli street food di alta qualità, cinque postazioni di buona musica e le giostre in piazza Martiri d’Ungheria“. E’ quanto fa sapere la locale Pro Loco. “È stato aggiunto il tratto di piazza Santa Maria del Soccorso con il Vibo Social Fest, appuntamento per godere di serate in compagnia con buon cibo e tanta musica e ancora l’apertura di una nuova pizzeria in piazza del Lavoro con la pista per balli latino americani. Un percorso che la Pro Loco ha guidato con la realizzazione di una mappa tematica. Altrettanto partecipato è stato il beer tester, che ha inaugurato l’evento con l’associazione Beerstream e la Pro Loco nella cornice di Palazzo Gagliardi. Tra i partecipanti al corso anche l’associazione sordomuti, presieduta da Enzo Murfuni con l’interprete Chiara Grillo. Nell’atrio dello storico Palazzo – prosegue l’associazione – l’amministrazione comunale ha voluto porgere i propri saluti e ringraziamenti con l’assessore alla Cultura e turismo Giusi Fanelli, alla presenza del vicesindaco Pasquale Scalamogna e degli assessori Michele Falduto e Carmen Corrado. Ha concluso, quindi, il presidente onorario della Pro Loco Michele Putrino, ricordando l’alta socialità di questi momenti egregiamente organizzati da un valido staff Pro Loco, composto da Michele Catania, Patrizia Speziale, Peppino Mancini, Antonio Santamariae Maria Chiara Crupi, insieme alla professionale partecipazione di Monica Fidotti e Guido Milli. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione dall’influencer Noemi Spinetti“.

